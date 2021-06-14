連7天+0屏東15日啟動大規苗疫苗接種潘孟安：齊心防疫

屏東縣15日起將展開大規模疫苗接種，全縣48個注射站同步啟動，縣府團隊結合各醫療團隊、鄉鎮市公所，早已部署完成的場地，排演人力、施打及接送動線規畫，要求各注射站以「貼心服務」為宗旨，讓行動緩慢的長者減少移動，縣長潘孟安說「屏東準備好了！」請民眾安心。

今天是端午節，屏東縣連7天+0，累計確診個案33例，潘孟安說，過去的端午節，中午總會立蛋、吃肉粽、取午時水；今年的端午節，沒有假期，沒有團圓，沒有立蛋，「而是立下戰勝疫情的決心」，端午節平安，願人人平安，齊心防疫。

屏東縣府指出，只要是75歲以上的長者一定可以打得到，但為避免擁擠或慌亂，由村里幹事及村里長主動通知符合施打資格的長輩，依年齡級距採取分批分流，第一批是年滿85歲以上優先，第二波為80到84歲長者，預計18日到20日開始施打，79到75歲及65歲以上的原住民長輩，則視中央撥補狀況通知施打日期。

屏東縣府指出，除鼓勵一名家屬陪同外，也採取比較貼心的服務，示範點屏東體育館的大型速打站為例，已與負責的高榮團隊達成共識，場內分成六區，每區有33名長者，協助長輩坐定後，就不再移動，由醫護給予衛教、身體狀況評估、注射，之後並在原地觀察15分鐘，再一起離開。

縣府指出，其他注射區會依環境狀況，朝此方向跟醫護團隊協調處理，即使無法完全比照，也要以貼心為最高宗旨。

縣內村里幹事也忙翻了，由施打訊息通知一再更新，村里長也辛苦的要多跑好幾趟重新通知，大家為了防疫出發，都能體諒；屏東市公所也要求公所40多名里幹事，明天一早到場觀摩了解場內施打動線規畫，之後在場外協助里民時，才能了解場內施打流程。

潘孟安說，因屏東幅員廣闊，高齡與獨居人口比重較高，考量偏鄉醫療人力不足，無法派遣醫護團隊到府施打，縣府調度小黃公車、長照專車、復康巴士和幸福巴士，協助無力出門或身心障礙長輩順利施打。