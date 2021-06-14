日本疫苗接種有宇美町式打法 高市明推「打狗快打」

高雄市副市長史哲今早前往鳳山體育場視察疫苗注射站整備情形，這次高市將比照日本宇美町式打法替全市老人接種，史哲稱之為「打狗快打」，指的不是搏速度，而是分區、分時施打，井然有序，他表示，鳳山區經調查，有7成以上長輩願意施打。

史哲一早視察，也與醫護同仁們進行明天疫苗施種的演練，他表示，高市除參考日本的「宇美町式打法」，也配合我們醫護同仁習慣的施打方式來規劃疫苗接種方式，整合成為「打狗快打」。

史哲稍後在臉書分享心得，並標註「打狗快打」、「分年齡」、「分區域」、 「分時間」 、「醫護動長輩不動」、「長輩坐一次就好」、「再站起來已經是完成接種」等關鍵字，短短幾個字呈現這次疫苗接種作業的執行準則。

他說，打狗快打指的不是現場接種的速度，而是全高雄市規畫108個大型、中型、社區型的疫苗注射站，並將長輩依年齡層分為三個階段，在不預約，不排隊的前提下，通知長輩前來施打疫苗。透過分區、分時進行施打，控管人流，讓長輩們到場後只需要坐下來，醫護人員就能不疾不徐地服務，當長者再站起來，就代表已經接種完成可以離場了。