疫情攪局 金門家扶兒童館啟用典禮無限期延後

疫情嚴峻，原訂下旬啟用的金門家扶中心兒童扶幼新館啟用典禮將無限期延後。家扶中心今天表示，新館部分內裝整修好即可進駐，現正打包準備搬家，盼7月能搬到新館順利運作。

中央流行疫情指揮中心表示，昨天新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）單日確診病例雖然少於200例，但不能放鬆，提醒民眾仍要提高警覺。

金門家扶中心主任李桂平表示，座落在金門縣金寧鄉后盤山環島北路二段的扶幼新館，經過近3年的興建，預定中旬辦理開幕啟用典禮後，正式展開運作；無奈遇上疫情嚴峻，因此，啟用典禮將無限期延後。

不過，李桂平表示，雖然啟用典禮無法舉行，但家扶中心仍是依照既定計畫，待新館部分內裝整修好就將進駐，現正工作人員和志工也在打包準備搬家，盼7月能搬到新館順利運作，將現址還給縣政府。

金門家扶中心兒童扶幼館由蔡敏文建築師事務所設計監造、恒富營造公司承造，以環保考量以及海島形象的藍白兩色建築體，勾勒出海洋胸懷博愛深遠，對兒童無私關懷的服務精神。由於突出的藍白色調，路過的民眾一度以為是新的民宿，直到最近金門家扶中心申請通過掛起招牌後，民眾才恍然大悟是家扶中心的新服務據點。

家扶中心指出，扶幼館占地約1800餘平方公尺，是一座地上三層共641坪建物，將提供弱勢兒童各項服務工作。

家扶中心同時表示，在金門還處於單打雙不打的炮擊年代，家扶基金會於1967年4月在金門成立家扶中心，是金門地區第一個民間社福機構，也是唯一一個在金門服務的民間單位。50年來，扶助兒童成長自立人數超過2000人。

但金門家扶中心成立以來皆寄人籬下，承租縣府土地及館舍，受限場地無法擴充業務推展受限，因此早有萌生自建兒童扶幼館為長遠的目標，這個目標走了半個世紀才有了眉目，即將在本月底完成這個願望。李桂平表示，雖然現階段無法透過啟用典禮，向興建過程中所有支持者表達敬意，家扶中心仍會一本初衷持續服務本地弱勢兒童和家庭。