無匝道儀控管制 高雄各主幹道車速順暢

今天是端午連假最後一天，高雄市各匝道路口不再實施匝道儀控管制，高速公路及市區道路平面車行順暢，高速公路南北向平均車輛時速90到100公里，市區道路平均車輛時速可維持40公里以上。

前天端午連假首日，各匝道路口實施高強度儀控管制，號誌時間為紅燈35秒、綠燈10秒、黃燈3秒，導致許多主要匝道入口擁塞，周邊道路回堵。昨天匝道儀控管制放寬為綠燈10秒、黃燈3秒、紅燈5秒，匝道不再回堵擁塞。

今天高雄地區無匝道儀控管制，上匝道不再有紅綠燈管控，根據交通局統計，截至今天中午12點，高速公路及市區道路平面車行均順暢，高速公路南北向平均車行速度90到100公里，市區道路平均車速也可維持40公里以上。

交通局並指，前天周六連假首日車量，比三級警戒後、端午節連假前的周六相比減少約4%，昨天主要匝道車量再比周六減少40%。