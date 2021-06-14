行動不便長輩接種疫苗 屏東免費接送詢問度高

屏東縣將在15日啟動縣內大規模疫苗接種，第一階段接種85歲以上長輩，屏東縣府針對符合資格長照、獨居、輪椅身障、重大傷病等長輩推出貼心服務，動員復康巴士、小黃公車與長照專車免費接送，屏東縣府指出，相關電話詢問度高，縣府也備足量能。

屏東縣府指出，小黃公車部分，準備20輛，未來會陸續擴增，原本的小黃公車路線因為三級警戒，搭乘人少，將採預約並聯合派遣，截至昨天5點預約情況，復康巴士38人預約（包含19名陪同者）、小黃公車42名預約（包含10名陪同者），長照專車有9名預約。

屏東縣符合85歲以上施打對象約有1萬5664人，針對行動不便長者推出貼心服務免費接送，縣內復康巴士98輛、長照專車有36輛。屏東縣長照中心指出，民眾詢問電話多，由於屏東市人口多，派車預約情況，將做好分流，避免出現尖峰時段，也會跟與其他交通載具做好量能規畫。

縣府指出，6月15日起屏東縣48處中大型施打站同步啟動，除14家責任醫院醫事人員直接在該院施打，長照機構、洗腎患者等由醫院、中心協助施打，其他醫事人員、診所醫事人員、第一線防疫人員和符合資格長輩，在當地衛生所或其他速打站施打。另有四鄉鎮，為避免擁擠，啟動原備妥速打站，施打地點改為，潮州鎮潮州高中、內埔鄉內埔國小、東港鎮慈濟靜思堂、新園鄉新園國中，也請民眾注意。

屏東縣府整合復康巴士、小黃公車及長照專車，推出免費接送貼心服務。 輪椅身障者可洽詢復康巴士，屏北區08-7386626、屏中區：08-7887433、屏南區08-88922936轉403；長照對象，請撥打原長照專車電話預約或洽詢1966專線；獨居、重大傷病及非輪椅身障者，可預約小黃公車，電話：08-7861818或0905518365。

9個原住民鄉由既有的幸福巴士服務，部落居民可洽各鄉公所預約；琉球鄉則由當地鄉營巴士服務，08-8614040。