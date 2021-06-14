東莒島缺水 海軍合春艇載運90噸水量奔波離島間

東莒島缺水，海軍LCU合春艇擔任運水專艇，一次最高可載運90噸淡水登島，協助解決島上居民用水問題。

軍聞社報導，國軍自今年3月起，配合政府抗旱政策，除了有工兵部隊為水庫清淤，赴科技廠區淨水，以及消防車至限水地區運水外，外島也有海軍艦艇，協力地方自來水廠執行跨島運水任務。

報導指出，位處馬祖地區的東莒島，是連江縣唯一沒有海水淡化廠的島嶼，縣府年初因應水情現況，預判可能吃緊，即先期向陸軍馬祖防衛指揮部及海軍馬祖基地指揮部提出軍艦支援運水的需求，經多方協調後，自3月起由海軍151艦隊登陸艇隊執行跨島運水任務，持續執行東、西莒島間運水，解決東莒島軍民用水問題。

報導表示，東、西莒島之間的運水任務，由LCU合春艇執行，連江縣自來水廠提供6個大型水櫃、每個10公噸，以及艇上30噸淡水櫃的載水方式執行，一趟最多可載運90噸的淡水。