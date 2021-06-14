快訊

雙和醫院群聚感染後全院採檢 今再增2確診

全國累計536名學生確診 台大2系傳出新病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

東莒島缺水 海軍合春艇載運90噸水量奔波離島間

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍官兵協助注水。圖／軍聞社
海軍官兵協助注水。圖／軍聞社

東莒島缺水，海軍LCU合春艇擔任運水專艇，一次最高可載運90噸淡水登島，協助解決島上居民用水問題。

軍聞社報導，國軍自今年3月起，配合政府抗旱政策，除了有工兵部隊為水庫清淤，赴科技廠區淨水，以及消防車至限水地區運水外，外島也有海軍艦艇，協力地方自來水廠執行跨島運水任務。

報導指出，位處馬祖地區的東莒島，是連江縣唯一沒有海水淡化廠的島嶼，縣府年初因應水情現況，預判可能吃緊，即先期向陸軍馬祖防衛指揮部及海軍馬祖基地指揮部提出軍艦支援運水的需求，經多方協調後，自3月起由海軍151艦隊登陸艇隊執行跨島運水任務，持續執行東、西莒島間運水，解決東莒島軍民用水問題。

報導表示，東、西莒島之間的運水任務，由LCU合春艇執行，連江縣自來水廠提供6個大型水櫃、每個10公噸，以及艇上30噸淡水櫃的載水方式執行，一趟最多可載運90噸的淡水。

而合春艇運水作業流程上，首先由自來水廠從岸上，將淡水注入6個大水櫃及淡水櫃內，待2個小時注水加滿後，再從西莒島發航至東莒島，並由東莒自來水廠人員負責卸水作業，歷時3小時的卸水後，合春艇再回到西莒島進行注水，海象許可下，每日可執行2趟任務。

東莒島缺水，海軍LCU合春艇擔任運水專艇，一次可載運90噸淡水登島，協助解決島上居民用水問題。圖/軍聞社
東莒島缺水，海軍LCU合春艇擔任運水專艇，一次可載運90噸淡水登島，協助解決島上居民用水問題。圖/軍聞社

淡水 東莒 海軍

延伸閱讀

海軍向陸軍借款買魚叉 學者：預算制度確須增加靈活度

海軍向陸軍借款買魚叉 學者：對美軍購預算編列恐失真

淡水地方各界動起來 捐贈篩檢亭助防疫

土城vs.淡水哪處置產好？ 網友一語點破：這裡才首選

相關新聞

高雄首開日本「宇美町式」接種法 87歲以上長輩明起開打

高雄市首波開放87歲以上長者3.1萬人明天接種，將比照日本「宇美町式」施打法，由長者依序坐好，醫護人員逐一施打，目前施打...

行動不便長輩接種疫苗 屏東免費接送詢問度高

屏東縣將在15日啟動縣內大規模疫苗接種，第一階段接種85歲以上長輩，屏東縣府針對符合資格長照、獨居、輪椅身障、重大傷病等...

東莒島缺水 海軍合春艇載運90噸水量奔波離島間

東莒島缺水，海軍LCU合春艇擔任運水專艇，一次最高可載運90噸淡水登島，協助解決島上居民用水問題。

藝術家投入彩繪 高雄綠園道變身藝術長廊

高雄鐵路地下化綠園道工程接近收尾，建物彩妝行動計畫是全案最後一哩路，屆時園道兩側住家「後院將變門面」，園道變身為藝術長廊...

高雄篩移工不篩本勞 挨批做半套

避免移工群聚感染，高雄預計6月18日前完成全市12處工業園區及加工區、共1萬7132名移工篩檢。議員昨質疑，各工業園區只...

屏東推多國語足跡圖卡 3女幫大忙

屏東有1萬5千多名移工，印尼籍最多、越南籍次之，縣府公布疫情足跡圖卡，同步推出印尼語、越南語與英文版圖卡，譯者是勞青處約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。