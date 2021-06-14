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藝術家投入彩繪 高雄綠園道變身藝術長廊
高雄鐵路地下化綠園道工程接近收尾，建物彩妝行動計畫是全案最後一哩路，屆時園道兩側住家「後院將變門面」，園道變身為藝術長廊！
高雄鐵路地下化騰空的綠園道長達15.37公里，兩側住家壁面變成畫布，已由楊惟竹、藝術指導林熺俊等在地藝術家完成4幅綵繪作品，整個「彩妝行動」將有29個主題。這項綠園道工程不僅縫合都市紋理，也因「鐵道」變「園道」，並導入藝術家彩繪，景觀產生全新的變化。
高雄市副市長林欽榮說，截至目前園道工程平均進度達9成以上，希望這處橫跨5個行政區，8處通勤車站的廊道在6月底能如期如質完成。
他表示，市府啟動園道兩側建物彩妝行動，以策展的概念透過牆面創意彩繪，預計在今年底呈現29個主題畫作，有如醫美微整型手法，讓沿線住家「後院變門前」；「綠園道變藝術長廊」，讓景觀達到畫龍貼睛效果。
工務局長蘇志勳表示，園道工程是以「自然生態、居民遊憩、景觀歷史紋理」三大核心建構，運用設置自行車與步行系統及綠色生態廊帶等設計等策略，整合周邊文化、生活、自然等資源，打造具故事性的文化體驗場域，提升環境品質。
都發局長楊欽富表示，綠園道彩妝行動，選在園道沿線商圈及車站節點進行主題式創意彩繪，已完成的三塊厝車站旁的「時光流淌」，及自立一路與漢口街附近的「時間步伐」，呈現時光流動的美，也闡述2021 百年高雄代表著城市縫合的時間斷點，透過藝術家們感性的肆意抽象與理性的幾何結構，熱情詮釋高雄的城市表情。
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