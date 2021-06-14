高市衛生局：市警局獲警署交辦 讓警專生打疫苗
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，疫苗接種依序施打，但今天被爆警專生「插隊」施打疫苗。高市衛生局證實，市警局接獲警政署交辦254名警專生施打疫苗。
疫情嚴峻，疫苗施打依序展開，由於疫苗有限，醫療及第一線防疫人員列優先順序；不過今天有媒體披露警專生插隊施打疫苗。高市府衛生局長黃志中在市府召開的防疫會議回應，並沒有接獲中央流行疫情指揮中心對這方面正式的函文要求，但如果有任何指示的話會辦理。
不過，衛生局稍後查證，晚間回應，有關警察人員疫苗接種，是高市府警察局接獲警政署交下的中央所屬警政人員列冊名單，總計2503人，其中含台灣警察專科學校254人及高雄港務警察總隊、保五等單位人員，衛生局安排6月13日到15日陸續接種疫苗。
衛生局官員指出，市警局於日前有接到警政署公文並要求配合疫苗施打；相關警專實習生視同醫院實習生一樣。
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