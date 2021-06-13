快訊

機組員檢疫補漏洞！ 下月加嚴為7+7 最新接種率曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫警戒卻到山區露營 屏東瑪家族人批：不尊重部落

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生無奈又生氣說，這兩天部落看到外地車輛進入山區，但卻沒看到車在哪裡，族人今天近中午拍的影片，原來是跑到佳瑪道路爬山露營用餐，「難怪找不到人」。圖／讀者提供
屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生無奈又生氣說，這兩天部落看到外地車輛進入山區，但卻沒看到車在哪裡，族人今天近中午拍的影片，原來是跑到佳瑪道路爬山露營用餐，「難怪找不到人」。圖／讀者提供

端午連假期間，中央呼籲民眾少移動、多待在家，屏東縣瑪家鄉專五道路是通往白賓山、舊排灣、舊瑪家入口，鄉公所在專五道路前設置部落檢疫站，勸導山友勿登山。瑪家村長唐建生說，這兩天部落族人發現有外地車輛進入專五道路，但在常見的山友聚集地舊瑪家活動中心都沒看到車輛，今天近中午有族人發現原來是開到佳瑪道路，將車輛停在路旁露營，族人相當生氣。

瑪家部落有族人今近中午到舊瑪家部落，發現山路旁有遊客露營，將畫面錄影貼上網。唐建生看到後既無奈又生氣，他說，這兩天部落看到外地車輛進入山區，但卻沒有看到車在哪裡，看到族人拍的影片，才發現原來是跑到佳瑪道路爬山露營用餐，「難怪找不到人」。

唐建生說，專五道路入口處，部落都有派人設置部落檢疫站，也會柔性勸導，公所也在端午連假期間派人到專五道路勸導登山客、遊客，今天上午仍有零星登山客。

轄區內埔警分局獲報後，下午趕到現場，山區午後降雨，在佳瑪道路看到2輛露營車，2車的人互不認識，都是從高雄來的，其中一輛露營車一人，另一輛是一家3口，都有申請入山證，現場沒有違反室外10人群聚規定，警方只能柔性勸導他們下山。

唐建生認為，防疫期間，大家都遵守防疫規定，避免移動，但卻還跑到山上露營，經過部落，且不尊重部落，增加防疫風險。

警方說，防疫期間入山申請並未取消，這幾天也有民眾到瑪家所申請入山，但多數人被勸退。

屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生無奈又生氣說，這兩天部落看到外地車輛進入山區，但卻沒看到車哪裡，看到族人今天近中午拍的影片，原來是跑到佳瑪道路爬山露營用餐，「難怪找不到人」。圖／讀者提供
屏東縣瑪家鄉瑪家村長唐建生無奈又生氣說，這兩天部落看到外地車輛進入山區，但卻沒看到車哪裡，看到族人今天近中午拍的影片，原來是跑到佳瑪道路爬山露營用餐，「難怪找不到人」。圖／讀者提供
屏東縣內埔警方下午獲報到場，在佳瑪道路看到兩台露營車，兩台車互不認識，均從高雄來，都有申請入山證，一台露營車一人，另台露營車一家三口，未違反室外10人群聚規定，警方現場柔性勸導，山友們也下山。圖／警方提供
屏東縣內埔警方下午獲報到場，在佳瑪道路看到兩台露營車，兩台車互不認識，均從高雄來，都有申請入山證，一台露營車一人，另台露營車一家三口，未違反室外10人群聚規定，警方現場柔性勸導，山友們也下山。圖／警方提供

露營

相關新聞

防疫警戒卻到山區露營 屏東瑪家族人批：不尊重部落

端午連假期間，中央呼籲民眾少移動、多待在家，屏東縣瑪家鄉專五道路是通往白賓山、舊排灣、舊瑪家入口，鄉公所在專五道路前設置...

端午應景肉粽都售完 民眾買不到苦笑：買米糕過乾癮

高雄各傳統市場，自本月1日起，針對市場內外市進行採買人流管制，並以身分證尾數區分採買人潮，政策實施至今，民眾大致遵守；端...

端午防疫玩立蛋 有科學原理冬至立蛋也輕而易舉

端午就是要立蛋啊！高雄市陽明國中理化科老師謝甫宜今天開放線上教學，教大家輕鬆玩立蛋，也用科學見證不是只有端午節才能立蛋，...

疫情衝擊枋寮940女青農實體店 轉戰雲端電商化身直播主

屏東縣枋寮在地11個品牌組成枋寮940，有3名女青農是芒果農，推出常溫配送「愛吻芒果節Ｘ線上特賣會」，呼籲民眾端午節不要...

與時間賽跑！ 屏東縣府疫情資訊同步多國語言版出自她們

國內電子產業發生移工群聚感染，為讓疫情資訊傳達在移工也能資訊對稱，屏東縣政府自縣內本土疫情爆發後，在公布確診者足跡點時，...

金門口罩廠暴紅 下周推出花色款

退休台商陳澤林在上月18日在金門開設口罩工廠，目前口罩一天可產製將近5萬個。陳澤林說，從下周開始就會推出各種花色口罩，本...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。