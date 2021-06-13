防疫警戒卻到山區露營 屏東瑪家族人批：不尊重部落

端午連假期間，中央呼籲民眾少移動、多待在家，屏東縣瑪家鄉專五道路是通往白賓山、舊排灣、舊瑪家入口，鄉公所在專五道路前設置部落檢疫站，勸導山友勿登山。瑪家村長唐建生說，這兩天部落族人發現有外地車輛進入專五道路，但在常見的山友聚集地舊瑪家活動中心都沒看到車輛，今天近中午有族人發現原來是開到佳瑪道路，將車輛停在路旁露營，族人相當生氣。

瑪家部落有族人今近中午到舊瑪家部落，發現山路旁有遊客露營，將畫面錄影貼上網。唐建生看到後既無奈又生氣，他說，這兩天部落看到外地車輛進入山區，但卻沒有看到車在哪裡，看到族人拍的影片，才發現原來是跑到佳瑪道路爬山露營用餐，「難怪找不到人」。

唐建生說，專五道路入口處，部落都有派人設置部落檢疫站，也會柔性勸導，公所也在端午連假期間派人到專五道路勸導登山客、遊客，今天上午仍有零星登山客。

轄區內埔警分局獲報後，下午趕到現場，山區午後降雨，在佳瑪道路看到2輛露營車，2車的人互不認識，都是從高雄來的，其中一輛露營車一人，另一輛是一家3口，都有申請入山證，現場沒有違反室外10人群聚規定，警方只能柔性勸導他們下山。

唐建生認為，防疫期間，大家都遵守防疫規定，避免移動，但卻還跑到山上露營，經過部落，且不尊重部落，增加防疫風險。