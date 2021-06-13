高雄旗山區公所媒合慈善團體 端午節送出6千顆粽子
高雄市旗山區公所主辦聯合認養愛心粽活動，今年邁入第15屆，原預計5月初發動社區志工親手包7千顆愛心粽活動，因疫情停辦，改以認購粽子送愛心方式，向傳統市場攤商採買6千顆粽子，再由里、鄰長分送弱勢家庭，讓獨居長者及弱勢家庭也能感受溫馨的端午節。
區公所表示，聯合認養愛心粽活動每年由慈善團體、善心人士認養，透過區公所媒合、發動社區志工200人以上親手包粽送愛心，今年配合防疫規定，考量疫情警戒無法群聚等因素，活動首次中斷。
區公所表示，今年改以認購粽子送愛心，考量配合疫情警戒及減少進市場採買頻率等，整合旗山天后宮、南勝聖母堂、終南山郡陽宮郡陽慈善功德會等多家單位及慈善團體、愛心人士認購6千顆粽子，再向傳統市場攤商採買，讓受疫情影響生意的市場攤商也可增加收入，並在周六、日已陸續分送。
旗山區長謝健成表示，感謝各慈善單位及善心人士的熱心善舉，在疫情期間也讓獨居長者及弱勢家庭感受溫馨的端午節，公所也透過發送愛心粽，傳遞防疫須知，提醒長者外出時須全程戴口罩、保持社交距離，保護自己和家人。
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