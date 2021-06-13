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高雄旗山區公所媒合慈善團體 端午節送出6千顆粽子

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市旗山區公所主辦聯合認養愛心粽活動今年改以粽子認購送愛心。圖／旗山區公所提供
高雄市旗山區公所主辦聯合認養愛心粽活動今年改以粽子認購送愛心。圖／旗山區公所提供

高雄市旗山區公所主辦聯合認養愛心粽活動，今年邁入第15屆，原預計5月初發動社區志工親手包7千顆愛心粽活動，因疫情停辦，改以認購粽子送愛心方式，向傳統市場攤商採買6千顆粽子，再由里、鄰長分送弱勢家庭，讓獨居長者及弱勢家庭也能感受溫馨的端午節。

區公所表示，聯合認養愛心粽活動每年由慈善團體、善心人士認養，透過區公所媒合、發動社區志工200人以上親手包粽送愛心，今年配合防疫規定，考量疫情警戒無法群聚等因素，活動首次中斷。

區公所表示，今年改以認購粽子送愛心，考量配合疫情警戒及減少進市場採買頻率等，整合旗山天后宮、南勝聖母堂、終南山郡陽宮郡陽慈善功德會等多家單位及慈善團體、愛心人士認購6千顆粽子，再向傳統市場攤商採買，讓受疫情影響生意的市場攤商也可增加收入，並在周六、日已陸續分送。

旗山區長謝健成表示，感謝各慈善單位及善心人士的熱心善舉，在疫情期間也讓獨居長者及弱勢家庭感受溫馨的端午節，公所也透過發送愛心粽，傳遞防疫須知，提醒長者外出時須全程戴口罩、保持社交距離，保護自己和家人。

高雄市旗山區公所主辦聯合認養愛心粽活動今年改以粽子認購送愛心。圖／旗山區公所提供
高雄市旗山區公所主辦聯合認養愛心粽活動今年改以粽子認購送愛心。圖／旗山區公所提供

愛心 疫情 粽子

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