高雄住宿型長照機構接種今開打 居家臥床提供到宅接種

高雄市長陳其邁今在防疫記者會表示，高雄住宿型長照機構疫苗今天已開打，長期臥床居家照護的民眾也不必擔心，衛生局已造冊，有3601人會提供到宅接種居家護理，完全臥床的578人優先排程。

陳其邁表示，統計這次假期大概有8700人搭高鐵和台鐵到高雄，目前高雄個案57%屬於家庭內的群聚感染，43%屬於南北的移動感染，所以特別加強移動管控。

陳其邁表示，住宿型長照機構疫苗接種今開打，包括榮家和醫護人員，燕巢榮家最快今天就可以打完。269家住宿型長照機構約1萬9千多人，已接種486人。 原則上住宿型長照機構護理之家由工作人員到場服務，如果長者收到通知書，行動卻不便，可請里幹事和里長再排時間，雖花工夫，但市府會服務到位。

關於高雄市科技園區國際移工快篩部分，陳其邁表示，包括路竹科學園區、前鎮科技產業園區、楠楠科技產業園區、日月光站、臨海工業區與大發工業區，總共快篩9449名移工，都沒有異常。高雄市社區公費快篩共篩了9057人，也無異常。

陳其邁表示，台北市的醫療機構是最多的，包括台大榮總大型醫療機構，第一波疫苗有限的情況下，當然是守住醫護，南部的醫療中心就是高雄，4個醫學中心加上區域醫院、應變醫院，還要支援屏東和台南不足的地方，還有離島部分，所以從整個醫護人員的人數和機構的人數，這個可以很清楚的算出來，每一支疫苗對高雄來說都非常珍貴，無論如何都要用最快時間把疫苗打到社區居民身上。「如何策略性、有節奏性的來施打疫苗，這就是高雄採取的方式。」

台塑麥寮廠一位操作員6月9日夜班下班回到高雄娘家，11日確診。高雄市衛生局簡技潘炤穎表示，案12838從工作地到高雄探訪親人，從5月28號到6月11號三度來回，在6月11號確診，針對足跡在高雄的部分，經過仔細盤點之後，掌握了81人進行採檢，目前這些人都是陰性，其他人也在適當的防護之下。