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端午防疫玩立蛋 有科學原理冬至立蛋也輕而易舉

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市陽明國中理化科老師謝甫宜教大家輕鬆玩立蛋，也用科學見證不是只有端午節才能立蛋。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中理化科老師謝甫宜教大家輕鬆玩立蛋，也用科學見證不是只有端午節才能立蛋。圖／陽明國中提供

端午就是要立蛋啊！高雄市陽明國中理化科老師謝甫宜今天開放線上教學，教大家輕鬆玩立蛋，也用科學見證不是只有端午節才能立蛋，從中學到重心及摩擦力等科學原理。最後還加碼升級「立蛋2.0」，立蛋兼立飲料罐，吸引許多人學習。

謝甫宜先澄清一個迷思的科學概念，許多人以為端午節因為在正中午時「日正當中」，這時候對於地表上的物體產生的地心引力最大，所以就能夠將蛋立起來。他表示，其實日正當中的太陽對於地表上的物體「所產生地心引力之影響」微乎其微，而立蛋之成敗根本與端午節或任何立蛋時刻無關。今天學會怎麼立蛋之後，以後就就算來個「冬至立蛋」，也是輕而易舉。

謝甫宜說，「立蛋而不倒」的成敗，攸關兩個主要科學問題，一是蛋的重心，二是摩擦力。雞蛋的重量大致上已經固定不變，只要不傾斜得太厲害，「重心」就不影響立蛋了，接著只要關注於「摩擦力」問題即可。

雞蛋與接觸表面愈光滑、愈難立起雞蛋；反之，雞蛋與接觸表面愈粗糙、愈容易立起雞蛋。

謝輔宜示範，可以利用鹽巴增加雞蛋與水管之間接觸面的粗糙程度，做法是將平面先舖上一層細細的鹽巴或糖粉，然後逐一將一顆顆雞蛋放上去，如果雞蛋不穩，再塞一些鹽巴在雞蛋與桌面或地面的接觸點上即可成功「立蛋」了。最後再將鹽巴吹掉，立蛋看起來就像是渾然天成、天衣無縫了。

現場還加碼「立蛋2.0」，教小朋友「立汽水罐」，把汽水罐斜立在桌面上，讓小朋友看了很驚訝。

高雄市陽明國中理化科老師謝甫宜教大家輕鬆玩立蛋，也用科學見證不是只有端午節才能立蛋。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中理化科老師謝甫宜教大家輕鬆玩立蛋，也用科學見證不是只有端午節才能立蛋。圖／陽明國中提供
立蛋牽涉到重心及摩擦力等科學原理。圖／陽明國中提供
立蛋牽涉到重心及摩擦力等科學原理。圖／陽明國中提供
小朋友學立蛋和立罐的科學原理。圖／陽明國中提供
小朋友學立蛋和立罐的科學原理。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中理化科老師謝甫宜教大家輕鬆玩立蛋，也用科學見證不是只有端午節才能立蛋。圖／陽明國中提供
高雄市陽明國中理化科老師謝甫宜教大家輕鬆玩立蛋，也用科學見證不是只有端午節才能立蛋。圖／陽明國中提供

雞蛋 端午節

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