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疫情衝擊枋寮940女青農實體店 轉戰雲端電商化身直播主

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東在地11品牌組成的枋寮940，推出常溫配送「愛吻芒果節x線上特賣會」女青農也從實體店面轉戰電商，化身直播主。圖／枋寮940提供
屏東在地11品牌組成的枋寮940，推出常溫配送「愛吻芒果節x線上特賣會」女青農也從實體店面轉戰電商，化身直播主。圖／枋寮940提供

屏東縣枋寮在地11個品牌組成枋寮940，有3名女青農是芒果農，推出常溫配送「愛吻芒果節Ｘ線上特賣會」，呼籲民眾端午節不要出門，宅在家拼經濟，抓住愛文芒果產季。

「愛吻芒果節線上特賣會」由三名女青農擔綱，「芳興莊園」創辦人陳潔芳、枋山「村長的水果」第二代林町霙與返鄉青農「竹源Ｘ小湯叔叔」江宜柔，她們稱為屏東女農扛霸子，除務農外，疫情爆發後專注數位轉型，實體店面走到雲端電商

林町霙說，實體店業績掛蛋，電商的業績突飛猛進，勉強彌補實體店五成損失，門市沒有遊客算「驕傲掛零」，現在只能「拼芒果宅經濟」，還被中北部消費者虧說是「小農雲端求生記」。

 陳潔芳說，她與林町霙都是屏東縣農業大學初階班與菁英班結業的學員，她堅持使用糖蜜酵素液肥灌溉、樹上完熟才採收，除芒果香味濃郁外，口感更是Q彈。芳興莊園的Google商店評論高達4.9顆星，她透露，肥培管理下足苦功，以高成本栽種，落實不催熟、不搶收、不寄拍賣行口、全部宅配出貨，市場絕對買不到。

返鄉女青農江宜柔是榮獲全國薑母鴨季軍「竹源薑母鴨」第二代，她從小跟長輩在芒果園中幫忙，不捨父母操勞而返鄉5年多，去年初疫情爆發，她規畫投入電商。江宜柔說，警戒三級後店內沒生意，推出「竹源Ｘ小湯叔叔」電商，回補餐廳損失的一半業績，因堅持減少慣性農法，每顆芒果須達標才出貨。

枋寮940由枋寮在地11個品牌組成，枋寮鄉郵遞區號是「940」，取名為「枋寮940」，組成的成員有芳興莊園、村長的水果、禾興農場、平田永序農場、饗魚樂、龍炭烤、竹源薑母鴨、阮家茶坊天空餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館與阿達漁港餐廳。

枋寮940參加經濟部中小企業處數位群聚計畫，努力數位轉型，疫情爆發期間，將過去推廣「愛文芒果」的實體活動「愛吻芒果節」，轉型為線上數位特賣會。

屏東返鄉女青農江宜柔笑說，一個人直播很害羞，講話會「牽絲」，幸好「竹源Ｘ小湯叔叔」電商迴響很大，彌補家中「竹源薑母鴨」因全國警戒三級，店內一個月來完全沒生意的困境。圖／枋寮940提供
屏東返鄉女青農江宜柔笑說，一個人直播很害羞，講話會「牽絲」，幸好「竹源Ｘ小湯叔叔」電商迴響很大，彌補家中「竹源薑母鴨」因全國警戒三級，店內一個月來完全沒生意的困境。圖／枋寮940提供
從小農變成直播主的芳興莊園創辦人陳潔芳全力施展在屏東縣農業大學所學，肥培管理下足苦功，以高成本栽種，全部宅配出貨。圖／枋寮940提供
從小農變成直播主的芳興莊園創辦人陳潔芳全力施展在屏東縣農業大學所學，肥培管理下足苦功，以高成本栽種，全部宅配出貨。圖／枋寮940提供
從墾丁回程的遊客，經過枋山時，大都會買「村長的水果」，第二代女青農林町霙堅持不搶收，7月中下旬都還有芒果可產，現在只能「用網路取代馬路」，轉型當直播主求生存。圖／枋寮940提供
從墾丁回程的遊客，經過枋山時，大都會買「村長的水果」，第二代女青農林町霙堅持不搶收，7月中下旬都還有芒果可產，現在只能「用網路取代馬路」，轉型當直播主求生存。圖／枋寮940提供

芒果 屏東縣 電商

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