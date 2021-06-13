疫情衝擊枋寮940女青農實體店 轉戰雲端電商化身直播主

屏東縣枋寮在地11個品牌組成枋寮940，有3名女青農是芒果農，推出常溫配送「愛吻芒果節Ｘ線上特賣會」，呼籲民眾端午節不要出門，宅在家拼經濟，抓住愛文芒果產季。

「愛吻芒果節線上特賣會」由三名女青農擔綱，「芳興莊園」創辦人陳潔芳、枋山「村長的水果」第二代林町霙與返鄉青農「竹源Ｘ小湯叔叔」江宜柔，她們稱為屏東女農扛霸子，除務農外，疫情爆發後專注數位轉型，實體店面走到雲端電商。

林町霙說，實體店業績掛蛋，電商的業績突飛猛進，勉強彌補實體店五成損失，門市沒有遊客算「驕傲掛零」，現在只能「拼芒果宅經濟」，還被中北部消費者虧說是「小農雲端求生記」。

陳潔芳說，她與林町霙都是屏東縣農業大學初階班與菁英班結業的學員，她堅持使用糖蜜酵素液肥灌溉、樹上完熟才採收，除芒果香味濃郁外，口感更是Q彈。芳興莊園的Google商店評論高達4.9顆星，她透露，肥培管理下足苦功，以高成本栽種，落實不催熟、不搶收、不寄拍賣行口、全部宅配出貨，市場絕對買不到。

返鄉女青農江宜柔是榮獲全國薑母鴨季軍「竹源薑母鴨」第二代，她從小跟長輩在芒果園中幫忙，不捨父母操勞而返鄉5年多，去年初疫情爆發，她規畫投入電商。江宜柔說，警戒三級後店內沒生意，推出「竹源Ｘ小湯叔叔」電商，回補餐廳損失的一半業績，因堅持減少慣性農法，每顆芒果須達標才出貨。

枋寮940由枋寮在地11個品牌組成，枋寮鄉郵遞區號是「940」，取名為「枋寮940」，組成的成員有芳興莊園、村長的水果、禾興農場、平田永序農場、饗魚樂、龍炭烤、竹源薑母鴨、阮家茶坊天空餐廳、蘭欣辣汗花果休閒農場、椰們餐酒館與阿達漁港餐廳。