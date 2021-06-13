端午應景肉粽都售完 民眾買不到苦笑：買米糕過乾癮

高雄各傳統市場，自本月1日起，針對市場內外市進行採買人流管制，並以身分證尾數區分採買人潮，政策實施至今，民眾大致遵守；端午連假期間，北高雄、大岡山地區也未出現爆量採買人潮；隨節慶應景不少肉粽攤幾乎全數被預訂或售完，現場幾乎買不到，還有民眾笑稱，乾脆買米糕過乾癮，雖然配料不同，但至少口感相似。

因應疫情高雄各傳統市場，自本月1日起，進行採買分流；岡山區最大的文賢市場，每天上午7點30分至11時30分，除市場進出口進行人流管制，附近岡山路育樂街口、維仁路維新路口以及校前路文賢路口，送貨的大型車輛，則只能從校前路進出；楠梓公有市場外市則將楠梓東街、楠裕街與楠泰街進行管制。

民眾只需身分證號碼對，人與機車皆可進入試場採買，但仍有部分採買民眾未攜帶證件前往市場遭攔阻，經溝通也未爆發衝突；面對市場管制，有攤商表示，疫情期間生意本來就受影響，加上管制，讓不少人嫌麻煩，採買意願自然就降低。

雖然端午連假採買人潮並未增加，但肉粽攤隨節日應景，生意卻暴增；肉粽攤販說，這次預定的人數，比去年還多，就算提前一周以上備料，還是忙不完，數量也不夠賣給現場購買的顧客。