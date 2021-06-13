輕軌列車測試駛進C20站 高市拚年底通車營運
新冠肺炎疫情雖險峻，但高雄輕軌工程仍持續推進，高市府捷運局也展開列車測試並駛進C20站，副市長林欽榮今天前往視察並參與動態測試，宣示要達成今年底通車營運的目標。
高雄輕軌大南環段今年初通車，輕軌路網從C32南凱旋公園站經C1籬仔內站行駛至C17鼓山區公所站。市府持續推進輕軌工程，目前工程進度正常順利。
捷運局今天指出，這星期以來，已進行輕軌C17鼓山公所站至C20台鐵美術館站路線段的車輛動態淨空檢查測試。
林欽榮利用假日視察輕軌C20台鐵美術館站及了解施工狀況、機電安裝測試，並與輕軌團隊參與輕軌車輛動態測試，由C20站下行至C18鼓山站，視察車行狀況及沿途工程進度。
林欽榮表示，輕軌動態淨空檢測讓列車首次行駛至C20，象徵輕軌成圓的目標更邁進一步，也代表輕軌轉乘台鐵的新紀元即將來臨。市府設定今年底輕軌大南環營運路線延伸至C20站、明年延伸至C24愛河之心站。
林欽榮表示，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）期間造成工程有些不便，勉團隊仍應全力推動輕軌工程，儘快讓市民享受輕軌服務帶來的便利生活，並指示團隊接續辦理輕軌車輛與供電、車輛與號誌、車輛與行控中心間的通訊等子系統間的介面測試，為日後之系統整合測試暖身。
林欽榮並在臉書（Facebook）發文今天參與車輛動態測試，謝謝第一線同仁犧牲假期為輕軌工程付出更多的心力；他宣示，輕軌測試專車駛進C20站持續機電系統動態測試，目標是今年底通車營運。
捷運局也指出，輕軌C18鼓山站與C20台鐵美術館站緊鄰台鐵鼓山車站及美術館車站，輕軌將可轉乘台鐵，提供市民更便利多元的交通運輸服務。
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