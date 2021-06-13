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紅燈秒數35秒縮短為5秒 高雄各匝道車流順暢

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
今天是端午節連假第二天，高雄市各匝道路口不再實施高強度儀控管制，車流順暢。圖／高雄市交通局提供
今天是端午節連假第二天，高雄市各匝道路口不再實施高強度儀控管制，車流順暢。圖／高雄市交通局提供

今天是端午節連假第二天，高雄市各匝道路口不再實施高強度儀控管制，紅燈秒數從35秒縮短為5秒，今天截至中午，各匝道車流量也較昨天減少4成，車流順暢。

高雄市交通局表示，今天截至中午為止，市區往來高速公路大中、九如、建國、中正、三多等主要匝道車流量，與昨天同時段相比車流量減少40%；跟三級警戒後、端午連假前的車流量相比，也減少約20%。

昨天高雄市高速公路車流量與三級警戒後、端午節連假前的周六相比減少約4%，但因各匝道路口實施高強度儀控管制，紅燈秒數加倍，號誌時間為紅燈35秒、綠燈10秒、黃燈3秒，導致高速公路中正、九如等主要匝道入口出現擁塞，甚至造成周邊平面道路回堵。

但交通局說，今天匝道儀控管制為綠燈10秒、黃燈3秒、紅燈5秒，紅燈秒數從35秒銳減為5秒，各匝道不再回堵擁塞，今天高速公路主要幹道車速都可維持在40公里以上。

今天是端午節連假第二天，高雄市各匝道路口不再實施高強度儀控管制，車流順暢。圖／高雄市交通局提供
今天是端午節連假第二天，高雄市各匝道路口不再實施高強度儀控管制，車流順暢。圖／高雄市交通局提供
今天是端午節連假第二天，高雄市各匝道路口不再實施高強度儀控管制，車流順暢。圖／高雄市交通局提供
今天是端午節連假第二天，高雄市各匝道路口不再實施高強度儀控管制，車流順暢。圖／高雄市交通局提供

高速公路 連假 高雄市

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