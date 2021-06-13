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接送長者打疫苗 高市啟動小黃車隊熱血服務

中央社 / 高雄13日電

高雄市規劃15日起為高齡長輩接種新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗，針對首波87歲以上長輩疫苗接種，市府號召10個計程車隊及復康巴士，熱血服務獨居、身障及重大傷病者。

高雄市接獲中央流行疫情指揮中心配賦8萬劑AZ疫苗，首日完成約千人接種，今天持續對醫事、日照、長照及洗腎患者接種，衛生局規劃15日起再擴大施打。

首波高齡長輩接種疫苗，15日至17日以87歲以上者為主，全市約3萬1000人，市府規劃在科工館、高中職等學校全面展開；體恤獨居、身障及重大傷病者，市府號召計程車隊及復康巴士接送長者接種疫苗。

岡山區公所指出，首波符合接種長者約1268人，扣除在機構者及因故無法施打者，須協助接種者約300人，區公所將由里幹事協助調度計程車接送長者施打疫苗。

有關接種AZ疫苗後併發血栓不良事件案例，尤其15日起施打對象是長輩，多數人有心血管疾病問題，高市府衛生局表示，接種前有醫師問診評估，現場的應變會格外審慎。

AZ疫苗 衛生局 計程車

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