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屏東疫苗施打村里幹事、村里長忙通知 4鄉鎮地點更新

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立體育管是縣內疫苗大型施打站，近日加強相關整備情況、動線安排。圖／屏東縣府提供
屏東縣立體育管是縣內疫苗大型施打站，近日加強相關整備情況、動線安排。圖／屏東縣府提供

新冠肺炎疫情屏東縣累計33例確診，今天連6天+0。屏東縣獲中央撥補2萬9千劑疫苗，85歲以上長者列第一批15日開始施打，第二批施打對象是80到84歲長者，屏東縣府強調，施打疫苗名單都已造冊。近日縣內村里長，村里幹事忙著通知長輩們，其中有4鄉鎮原定在衛生所施打，考量現場空間，施打地點更新。

屏東市80歲以上長輩有7000多人，屏東市公所指出，由里幹事、里長通知80歲以上長者，連假期間里幹事、里長忙著通知，做好疫苗施打前整備工作。長輩施打意願高，但有些長輩擔心慢性疾病不知道是否適合施打，公所請長輩們到現場，透過醫師專業諮詢評估。

屏東市公所指出，屏東市施打地點在縣內大型快打站屏東縣立體育館，長者動線規畫，採「長輩不動，醫護動」，減少長輩移動，施打採分流，一個小時約控制在100人。

潮州鎮公所主秘王建元說，鎮內施打地點原本在衛生所，縣府昨緊急通知改到潮州高中，里幹事、里長也趕緊重新通知，鎮內85歲以上長輩有800多個，80到84歲有1174人。85歲以上獨居長輩約有10多人，獨居長輩們會請社工逐一聯繫。

屏東市平和里長伍靜華說，里內85歲以上長輩約50多個，她逐戶通知長輩，請長輩領取通知單後簽名，並逐一通知長輩的家人，提醒家屬別忘了帶長輩打疫苗，若聯絡不上或不在家的也會先放在信箱，並再傳訊息通知家屬，確保長輩、長輩家屬都能掌握疫苗施打措施。

屏東縣府在官網貼出，疫苗施打分布地圖、貼心免費接駁訊息，有4個鄉鎮施打地點更新，潮州改到潮州高中、內埔改在內埔國小、東港在東港靜思堂、新園在新園國中。

屏東縣立體育管是縣內疫苗大型施打站，近日加強相關整備情況、動線安排。圖／屏東縣府提供
屏東縣立體育管是縣內疫苗大型施打站，近日加強相關整備情況、動線安排。圖／屏東縣府提供
屏東縣府疫苗施打長輩們免預約，村里長、村里幹事逐一通知，有四鄉鎮更新施打地點，也請民眾注意。圖／屏東縣府提供
屏東縣府疫苗施打長輩們免預約，村里長、村里幹事逐一通知，有四鄉鎮更新施打地點，也請民眾注意。圖／屏東縣府提供
屏東市平和里長伍靜華逐一將疫苗施打通知單，發放給里內長輩，除了通知長輩外，她還會再聯繫長輩的家屬，確保長輩了解疫苗施打措施。圖／伍靜華提供
屏東市平和里長伍靜華逐一將疫苗施打通知單，發放給里內長輩，除了通知長輩外，她還會再聯繫長輩的家屬，確保長輩了解疫苗施打措施。圖／伍靜華提供

屏東縣 疫苗 衛生所

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