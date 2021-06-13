防疫分艙分流 高市8科技廠逾2千名移工要移住旅館

北部科學園區陸續傳出移工染疫，高雄市要求企業降載移工宿容量並分艙分流，還限大型企業18日前落實。市府勞工局今天指出，有8家企業規劃逾2000名移工移住旅館。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，北部多家科技大廠移工染疫，企業產能恐受到衝擊，高雄市要求企業降載移工宿舍容量，減少移工近距離接觸群聚感染，確保企業營運正常。

勞工局今天指出，已有約500名移工移住到旅館飯店，預計18日前完成降載作業，總計將移出2100名移工。

勞工局長周登春今天告訴中央社記者，已有日月光電子等移工移住飯店；目前規劃移工移住飯店還有華泰電子、國巨電子、高雄晶傑達光電科技等業者。有關移工移住飯店，企業要多付出不少成本，周登春表示，一旦員工染疫，企業營運衝擊受損影響更大。

市府發布新聞稿指出，勞工局邀公衛防疫專家一起訪視聘僱移工300人以上大型企業的移工宿舍，並依據訪視結果規劃訂定「移工宿舍分艙分流及降載原則」，除要求事業單位單一宿舍人數不得逾僱用移工總數的3分之2，須要降載，各公司移工不得相互混居，並落實分艙分流管理，減少群聚混居染疫風險。

周登春表示，轄內大型工廠分布區域集中，還有多處移工宿舍有多家公司混居情況；面對詭譎的疫情變化，高雄市疫情指揮中心要求企業配合比例降載、不得與他公司混居、公司及宿舍同步人員分艙、動線分流規劃，並應置備專用房間，提供有異常症狀移工可即時1人1室隔離，提前做出預防措施，為企業建立起防疫防火牆。

市府指出，逢端午連假，移工宿舍降載作業持續進行中，已移出約500名移工，預計18日前完成降載作業，總計會移出2100名，同時全面執行分艙分流管理措施，要營造更安全衛生的職場環境，企業也可持續維持充足生產力。