與時間賽跑！ 屏東縣府疫情資訊同步多國語言版出自她們

國內電子產業發生移工群聚感染，為讓疫情資訊傳達在移工也能資訊對稱，屏東縣政府自縣內本土疫情爆發後，在公布確診者足跡點時，同步推出越南語、印尼語與英文版，多國語言版本足跡資訊，讓移工同步了解，翻譯這些多國語言是勞青處勞工行政科的陳白鳳、紀雅娸與潘欣怡，她們負責縣內移工諮詢服務，平日扮演移工與雇主間溝通橋樑，翻譯足跡資訊，與「時間賽跑」。

越南籍的陳白鳳、印尼籍的紀雅娸，兩人嫁來台灣逾20年，台灣成為他們第二個故鄉，兩人也取得碩士學歷，陳白鳳是屏東科技大學企業管理研究所畢業、紀雅娸是屏東大學華語文教學碩士畢業。協助翻譯疫情足跡資訊，「與時間賽跑」，她們說，有次上午10點拿到資料，中午1點半前交出；英文版足跡資訊，由傳播暨國際事務處國際科負責。

她們說，平日相關業務處理移工與雇主間大小事務，有時候人在外面查訪，接到任務翻譯足跡，必須先跟對方說請等我半小時，趕緊打開筆電，開始翻譯任務。

她們說，疫情資訊，各國有各國的專業用語，翻譯前，都會先了解越南、印尼當地使用的專有名詞，有些中文無法直接翻譯，必須要先理解含義後，再用印尼或越南文呈現。

勞青處指出，足跡資料公布須謹慎且避免外流，接到翻譯任務，盡快在限定時間翻完，之後交給縣府製圖，製圖後要一張張來回校對。陳白鳳說，越南文的字體特殊，有些字體格式不支援，若不小刪減，改字體會讓格式跑掉，要特別提醒後端製圖的人員。

紀雅娸說，印尼的日期、月份寫法跟台灣剛好相反，日期、足跡出沒點，較常出現商店，全聯會搭配店名的英文縮寫，都是注意的小細節。

她們扮演移工與雇主、仲介溝通的角色，最常感受到文化差異衍生情況，紀雅娸說，印尼回教國家，不能吃豬肉，印尼移工大多家庭看護，有些阿公阿嬤請移工吃豬肉，遭移工拒絕，其實宗教信仰差異，彼此認識，學會尊重不同文化。

移工諮詢服務督導，潘欣怡是屏東縣滿州鄉人，負責英語相關諮詢，協助翻譯移工篩檢站的英語指引。