快訊

一台27萬…醫院急缺「救命神器」 賈永婕2天內募資捐252台HFNC

北市滿85歲疫苗今接種預約 萬華等3區逾半醫療院所預約秒殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

與時間賽跑！ 屏東縣府疫情資訊同步多國語言版出自她們

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府公布疫情足跡資訊時，也製作多國語言足跡圖卡，勞青處勞工行政科，越南籍的陳白鳳（右）翻譯越文、印尼籍的紀雅娸（左）翻譯印尼文，台灣籍潘欣怡（中）負責英文版防疫宣導資料。記者劉星君／攝影
屏東縣府公布疫情足跡資訊時，也製作多國語言足跡圖卡，勞青處勞工行政科，越南籍的陳白鳳（右）翻譯越文、印尼籍的紀雅娸（左）翻譯印尼文，台灣籍潘欣怡（中）負責英文版防疫宣導資料。記者劉星君／攝影

國內電子產業發生移工群聚感染，為讓疫情資訊傳達在移工也能資訊對稱，屏東縣政府自縣內本土疫情爆發後，在公布確診者足跡點時，同步推出越南語、印尼語與英文版，多國語言版本足跡資訊，讓移工同步了解，翻譯這些多國語言是勞青處勞工行政科的陳白鳳、紀雅娸與潘欣怡，她們負責縣內移工諮詢服務，平日扮演移工與雇主間溝通橋樑，翻譯足跡資訊，與「時間賽跑」。

越南籍的陳白鳳、印尼籍的紀雅娸，兩人嫁來台灣逾20年，台灣成為他們第二個故鄉，兩人也取得碩士學歷，陳白鳳是屏東科技大學企業管理研究所畢業、紀雅娸是屏東大學華語文教學碩士畢業。協助翻譯疫情足跡資訊，「與時間賽跑」，她們說，有次上午10點拿到資料，中午1點半前交出；英文版足跡資訊，由傳播暨國際事務處國際科負責。

她們說，平日相關業務處理移工與雇主間大小事務，有時候人在外面查訪，接到任務翻譯足跡，必須先跟對方說請等我半小時，趕緊打開筆電，開始翻譯任務。

她們說，疫情資訊，各國有各國的專業用語，翻譯前，都會先了解越南、印尼當地使用的專有名詞，有些中文無法直接翻譯，必須要先理解含義後，再用印尼或越南文呈現。

勞青處指出，足跡資料公布須謹慎且避免外流，接到翻譯任務，盡快在限定時間翻完，之後交給縣府製圖，製圖後要一張張來回校對。陳白鳳說，越南文的字體特殊，有些字體格式不支援，若不小刪減，改字體會讓格式跑掉，要特別提醒後端製圖的人員。

紀雅娸說，印尼的日期、月份寫法跟台灣剛好相反，日期、足跡出沒點，較常出現商店，全聯會搭配店名的英文縮寫，都是注意的小細節。

她們扮演移工與雇主、仲介溝通的角色，最常感受到文化差異衍生情況，紀雅娸說，印尼回教國家，不能吃豬肉，印尼移工大多家庭看護，有些阿公阿嬤請移工吃豬肉，遭移工拒絕，其實宗教信仰差異，彼此認識，學會尊重不同文化。

移工諮詢服務督導，潘欣怡是屏東縣滿州鄉人，負責英語相關諮詢，協助翻譯移工篩檢站的英語指引。

陳白鳳說，翻譯的多國語言足跡圖卡，企業會將資訊貼在公布欄，傳送相關群組，讓資訊呈現更完整，「盡自己一份心力，跟大家合作」；屏東縣移工有1萬5785名，越南籍最多、印尼籍次之，菲律賓籍與泰國籍。

屏東縣府公布疫情足跡資訊時，製作多國語言圖卡，聘僱移工的企業會將相關資料張貼在公司公布欄，讓移工們同步了解疫情資訊。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府公布疫情足跡資訊時，製作多國語言圖卡，聘僱移工的企業會將相關資料張貼在公司公布欄，讓移工們同步了解疫情資訊。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府公布疫情足跡資訊時，製作多國語言圖卡，聘僱移工的企業會將相關資料張貼在公司公布欄，讓移工們同步了解疫情資訊。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府公布疫情足跡資訊時，製作多國語言圖卡，聘僱移工的企業會將相關資料張貼在公司公布欄，讓移工們同步了解疫情資訊。圖／屏東縣府勞青處提供
屏東縣府公布疫情足跡資訊時，也製作多國語言足跡圖卡，勞青處勞工行政科，越南籍的陳白鳳（左）翻譯越文、印尼籍的紀雅娸（中）翻譯印尼文，台灣籍潘欣怡（右）負責英文版防疫宣導資料。記者劉星君／攝影
屏東縣府公布疫情足跡資訊時，也製作多國語言足跡圖卡，勞青處勞工行政科，越南籍的陳白鳳（左）翻譯越文、印尼籍的紀雅娸（中）翻譯印尼文，台灣籍潘欣怡（右）負責英文版防疫宣導資料。記者劉星君／攝影

移工 屏東縣政府 印尼

延伸閱讀

「謝謝你們！」專勤隊助失聯女移工採檢 陽性接受治療

竹市某會館被爆私接高風險移工入住 市府重罰50萬元

屏東3759名移工都陰性 逾千外籍漁工篩檢今啟動

穆斯林友善粽子應景 移民署籲新住民宅在家防疫過端午

相關新聞

與時間賽跑！屏東縣府疫情資訊同步多國語言版出自她們

國內電子產業發生移工群聚感染，為讓疫情資訊傳達在移工也能資訊對稱，屏東縣政府自縣內本土疫情爆發後，在公布確診者足跡點時，...

金門口罩廠暴紅 下周推出花色款

退休台商陳澤林在上月18日在金門開設口罩工廠，目前口罩一天可產製將近5萬個。陳澤林說，從下周開始就會推出各種花色口罩，本...

高市小黃退租潮 車行憂倒閉

疫情重擊計程車司機也衝擊計程車出租業，高市計程車客運公會說，很多司機一天只賺2、300元，租計程車的司機索性退租車，有計...

民眾贈送茶飲便當要逐層通報？高雄市消防局這樣說

高雄市消防局日前下通報，要求各消防單位「接受民眾捐贈的茶飲等物品」仍需逐層陳報；突如其來措施，讓基層分隊消防員感到納悶，...

端午連假首日金門機場未見返鄉人潮 防疫人員鬆口氣

今天是端午連假的第一天，相較於台灣高速公路出現車流回堵的情況，金門尚義機場的返鄉民眾不多，一整天下來只到站3班次，載客1...

端午節民眾黨高市黨部物資贈弱勢 籲多關心社福團體

全國疫情三級警戒延長，社福團體處境困難，立委張其祿今天以台灣民眾黨高雄市黨部主委身分捐贈蔬果給高市育幼院與兒童之家。張其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。