凱撒粽心意 向防疫勇士、醫護與警察致敬

疫情持續嚴峻，明天就是端午節，為感謝台北凱撒大飯店第一線辛苦防疫的醫護及防疫人員，凱撒飯店連鎖董事長林鴻道日前由台北凱撒總經理陳予佳，代表贈送端午粽禮給飯店現場第一線防疫醫護、工作人員及警察們，感謝無私奉獻，一路堅守岡位負重前行。

台北市第一家五星觀光飯店轉作第一家「加強版專防疫專責旅館」的台北凱撒大飯店，自5月21日開始，以安置快篩陽性及輕症者的民眾為主要對象，迄今已邁入第23天，從一開始進駐的醫護人員教導飯店員工穿防護衣，歷經飯店員工、醫護與市府三方的溝通及磨合，滾動式調整所有作業程序，短期間已培養絕佳默契，三方將持續與民眾站在同一陣線，對抗無形的病毒，讓有限的醫療量能，送到最需要的人手中。

台北凱撒大飯店表示，除了館內現場人員上下一心團結抗疫外，還有許多民間企業與大眾的支持與鼓勵，防疫物品、愛心飲料、日用品...等物資紛紛送至台北凱撒大飯店，各界愛心一波波湧入，這些暖心的助力都將成為他們防疫的動力，讓現場的凱撒勇士們與醫護倍感溫暖，直呼台灣最美的風景是人。