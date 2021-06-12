端午連假首日金門機場未見返鄉人潮 防疫人員鬆口氣
今天是端午連假的第一天，相較於台灣高速公路出現車流回堵的情況，金門尚義機場的返鄉民眾不多，一整天下來只到站3班次，載客127人，載客率60.48%，且民眾對縣府的強制快篩政策都很配合，連小朋友都乖乖接受篩檢。
縣府表示，今日尚義機場到站旅客127人，已在台灣端機場快篩81人，金門端快篩43人；扣除嬰兒1人及持3 日內PCR陰性證明2人，篩檢率100%，今日到境旅客快篩全數陰性。
相較於台灣高速公路湧現返鄉車潮，今年金門的旅台鄉親都很配合沒有返鄉過節，雖然金門縣政府日前詢問航空公司相關訂位記錄，發現端午節航空管制期間(6月11日至15日)，至少有2000名訂位人次，往返台灣與金門，好在不少人後來取消行程，讓機場第一線的防疫人員也放下心裏的大石頭。
金門航空站表示，今日國內線離站航班運量，松山航線離站1班、載客54人、載客率77.14%；台中航線離站1班、載客47人、載客率67.14%；高雄航線離站1班、載客60人、載客率85.71%。到站3班次，共載客127人，載客率60.48%；離站3班次，載客161人，載客76.67%，
搭機民眾對縣府的快篩政策也都很配合，有民眾就說，「篩檢一下，再回家，比較安心，保護家人也保護金門」；也有人討論起昨天有金大教授拒絕快篩一事，認為相當不可取，民眾說，維護金門０確診要靠大家，只有大家做好防疫工作，才能將病毒阻絕在境外。
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