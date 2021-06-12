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端午節民眾黨高市黨部物資贈弱勢 籲多關心社福團體
全國疫情三級警戒延長，社福團體處境困難，立委張其祿今天以台灣民眾黨高雄市黨部主委身分捐贈蔬果給高市育幼院與兒童之家。張其祿說，國人身處疫情中，不能忘記受衝擊的社福團體，盼藉由農產品表達心意，讓孩童感受佳節溫暖。
張其祿說，此時國家防疫和紓困預算在使用與分配上應該更加審慎，照顧弱勢的社福機構很重要，應有救急的預算分配和政策協助；國人端午佳節居家防疫過節的同時，盼大家多關心因疫情受衝擊的社福團體。
疫情嚴峻，許多人收入減少，平日仰賴社會大眾或企業捐款的弱勢團體募款不易，今天是端午節連假第一天，民眾黨高雄市黨部主委張其祿向高雄在地農民購買木瓜與秋葵等農產品，送往高雄市私立佛教淨覺育幼院與永安兒童之家。
佛教淨覺育幼院長鄭秀如表示，院內長期照顧失依及需要養護的兒童生活，因為疫情關係，近日募資確實受影響，營運拮据，感謝外界關心。
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