快訊

獨／食藥署核准3款居家快篩 免戳鼻咽準確度8成以上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午節民眾黨高市黨部物資贈弱勢 籲多關心社福團體

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
端午節連假第一天，台灣民眾黨高雄市黨部主委張其祿（右二）致贈高雄在地出產的蔬菜與水果。圖／民眾黨高市黨部提供
端午節連假第一天，台灣民眾黨高雄市黨部主委張其祿（右二）致贈高雄在地出產的蔬菜與水果。圖／民眾黨高市黨部提供

全國疫情三級警戒延長，社福團體處境困難，立委張其祿今天以台灣民眾黨高雄市黨部主委身分捐贈蔬果給高市育幼院與兒童之家。張其祿說，國人身處疫情中，不能忘記受衝擊的社福團體，盼藉由農產品表達心意，讓孩童感受佳節溫暖。

張其祿說，此時國家防疫和紓困預算在使用與分配上應該更加審慎，照顧弱勢的社福機構很重要，應有救急的預算分配和政策協助；國人端午佳節居家防疫過節的同時，盼大家多關心因疫情受衝擊的社福團體。

疫情嚴峻，許多人收入減少，平日仰賴社會大眾或企業捐款的弱勢團體募款不易，今天是端午節連假第一天，民眾黨高雄市黨部主委張其祿向高雄在地農民購買木瓜與秋葵等農產品，送往高雄市私立佛教淨覺育幼院與永安兒童之家。

佛教淨覺育幼院長鄭秀如表示，院內長期照顧失依及需要養護的兒童生活，因為疫情關係，近日募資確實受影響，營運拮据，感謝外界關心。

台灣民眾黨高雄市黨部關懷弱勢，主委張其祿（右二）致贈蔬果表達關心。圖／民眾黨高市黨部提供
台灣民眾黨高雄市黨部關懷弱勢，主委張其祿（右二）致贈蔬果表達關心。圖／民眾黨高市黨部提供

疫情 育幼院 高雄市

延伸閱讀

新鮮人難找工作 民眾黨團：勞保年資7年以下普發一萬

畢業即失業！ 民眾黨籲普發一萬元

高雄火車站商圈8成店家歇業 立委張其祿籲政府輔導數位化

蔡英文稱政務人員沒炒股 蔡壁如：此地無銀三百兩

相關新聞

端午節民眾黨高市黨部物資贈弱勢 籲多關心社福團體

全國疫情三級警戒延長，社福團體處境困難，立委張其祿今天以台灣民眾黨高雄市黨部主委身分捐贈蔬果給高市育幼院與兒童之家。張其...

1萬1200劑AZ疫苗今天運抵金門 縣府研擬雙軌制開打

中央流行疫情指揮中心配發給金門的1萬1200劑AZ疫苗，今天下午運抵金門，縣府衛生局也派多人到場運送，縣府秘書長陳朝金表...

高雄早上收疫苗下午開打 民生醫院：造冊到位就可開工

高雄市政府今天上午收到中央配送的AZ疫苗，下午2點即開打，民眾接種意願踴躍，診間外排出人龍，接種點之一高雄市立民生醫院副...

端午連假雙鐵乘客少 小黃運將嘆「攏嘸客人」

端午連假首日，左營高鐵、台鐵站僅有零星乘客搭乘，相當冷清，連帶影響周邊生意，在站外排班的計程車司機，今天上午也無人搭乘。...

屏東3759名移工都陰性 逾千外籍漁工篩檢今啟動

國內傳出移工群聚染疫事件，考量疫情趨勢和企業需求，屏東縣長潘孟安指示協助廠商完成移工快篩，降低群眾染疫風險，篩檢從6月8...

端節管制減緩車流奏效 屏東大假日必塞路段冷清清

端午3天連假首日，因逢疫情高峰，為避免連續假期間非必要的跨區移動，政府採取國道車流控制與匝道管制、延長儀控紅燈秒數等高強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。