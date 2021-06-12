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1萬1200劑AZ疫苗今天運抵金門 縣府研擬雙軌制開打

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
1萬1200劑AZ疫苗今天由華信航空協助載運，在下午14點許抵達金門。記者蔡家蓁／攝影
1萬1200劑AZ疫苗今天由華信航空協助載運，在下午14點許抵達金門。記者蔡家蓁／攝影

中央流行疫情指揮中心配發給金門的1萬1200劑AZ疫苗，今天下午運抵金門，縣府衛生局也派多人到場運送，縣府秘書長陳朝金表示，今日縣府召開疫苗相關會議，研議針對75歲的長者，將採「雙軌制」開打，也就是除了電話預約外，還會深入社區為老人家施打，提高疫苗的注射率。

載運中央配給疫苗班機，在今天下午14點許抵達金門，衛生局出動多位同仁前往清查點交，隨即載往衛生局存放，明日將由9家合約院所陸續領回，並於6月15日開始接種疫苗。

陳朝金表示，縣府今天召開疫苗接種會議，疫苗施打對象為一到三類的人員，還有住宿型、長照、機構跟洗腎以及相關行政人員跟75歲以上的住民如何施打，進行審視，避免湧入大量施打人潮。

針對鄉親關注的75歲及原住民65歲以上的住民，除了原先規畫的預約制度以外，將由衛生局評量在地醫護人力能否採雙軌制，就是除了預約制度外，還能深入到社區施打，讓鄉親更便利，同時也提升施打率、覆蓋率。雙軌制度的併行，後天早上會再召開會議確認相關細節及人力規畫，讓15日順利開打。

陳朝金也說，因時空背景及疫情關係，有關第一類至第三類公費接種對象，函請相關單位檢討造冊，此外，港務處、車船處及浯江渡輪也納入第三類施打對象，希望提升覆蓋率，也確保工作人員的安全。另外，也請民政處速調查各鄉鎮75歲以上長者接種意願並協助造冊，以利衛生局整備醫護人力，提供各鄉鎮下鄉接種服務，以分區分流方式進行接種，暫不需要到疫苗接種合約院所預約掛號。

至於洗腎患者，統一由衛生福利部金門醫院及傅仰賢診所於機構內進行接種；住宿式長照機構住民及工作人員由金門醫院統一赴機構內接種。護理師支援人力部分，將調派教育處所屬學校護理師協助下鄉接種服務。

針對昨天有金門大學老師拒絕快篩一事，遭質疑「享用金門資源，卻不遵守金門的政策」，陳朝金也呼籲，希望每位從台灣回來的民眾都能接受快篩，才能將病毒阻絕在外面，希望大家都能配合。

中央配發的ＡＺ疫苗在下午抵金，衛生局人員出動多人前往清點運送。記者蔡家蓁／攝影
中央配發的ＡＺ疫苗在下午抵金，衛生局人員出動多人前往清點運送。記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長陳朝金表示，縣府已研議針對75歲的長者，疫苗施打將採「雙軌制」，也就是除了電話預約外，還會深入社區來為老人家施打，提高疫苗的注射率。記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長陳朝金表示，縣府已研議針對75歲的長者，疫苗施打將採「雙軌制」，也就是除了電話預約外，還會深入社區來為老人家施打，提高疫苗的注射率。記者蔡家蓁／攝影
衛生局人員小心翼翼的搬運ＡＺ疫苗，希望將疫苗安全的送抵儲存地點。記者蔡家蓁／攝影
衛生局人員小心翼翼的搬運ＡＺ疫苗，希望將疫苗安全的送抵儲存地點。記者蔡家蓁／攝影

衛生局 AZ疫苗 金門

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