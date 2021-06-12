別返鄉！交流道大塞車擠爆入口 警方忙勸離
今天為端午連假首日，交通部為防堵人潮移動，昨天晚間9時起在高速公路匝道口實施嚴格儀控管制，不過一直到今天白天仍有許多車輛排隊等著上國道，在交流道及匝道口塞滿滿。 高市交通局主祕許啟明表示，整個紅燈的控制在35秒左右，所以說綠燈放行的時間跟黃燈只有13秒，所以說造成上匝道的車輛會有一些壅塞的情形。
疫情至今仍舊沒有降溫，各縣市首長面對這波端午連假的返鄉潮都是嚴陣以待，南部地區88快速道路，北上路段車流輛大，平均車速只有3、40公里，而高雄中正交流道也是大塞車，光是要上匝道最少就要等30分鐘以上。好幾名員警在路口，指揮疏導交通，也勸大家盡量不要上國道返鄉，有貨車司機只是要去附近送貨，就被車陣塞住快一個小時苦不堪言。由於高速公路各匝道口的即時畫面，可見大排長龍的車潮塞爆現場，呈現紅通通一片；不少網友看了怒批「所以才說台灣社會亂象的最大原因就是鄉愿」、「端午節而已，就不能好好待在家嗎」、「就算不顧其他人好了，也不擔心自已是否有可能傳染給家人好友嗎？」
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