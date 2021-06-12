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澎湖16日開打AZ疫苗 鄉市長協助造冊加速接種

中央社 / 澎湖縣12日電

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，昨天完成檢驗封緘，澎湖縣獲配發1萬2300劑，縣府規劃16日開打，縣長賴峰偉今天請各鄉市公所對轄內75歲以上有意願接種疫苗的長者進行造冊，加速施打進度。

澎湖縣政府分梯邀請鄉市長說明疫苗施打規劃，今天防疫會議中，湖西、白沙、西嶼等3鄉長與會，馬公市、望安鄉和七美鄉則安排在明天提報。

澎湖縣長賴峰偉感謝立委楊曜、議長劉陳昭玲為澎湖爭取1萬2300劑的阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，16日起開放第1至6類對象施打，包括75歲以上的長者。

澎湖縣衛生局長蕭靜蓉表示，中央此次配發的疫苗，開放1至6類對象施打，採預約、分流方式來施打，其中第6類75歲以上長者有7781人，衛生局已發函各鄉市公所協請村里辦公室造冊，長者可持健保卡至社區接種站施打。

蕭靜蓉表示，75歲以上長者也可向衛生所、部立澎湖醫院電話預約，由院所依序通知，分批分流施打。住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者，將由衛生局派員至機構統一施打。

但如果設籍澎湖，目前與兒女居住在台灣的長者，則可持健保卡、身分證，就近至居住地合約醫療院所、注射站登記施打，減少不必要移動，以免增加疫情擴散風險。

蕭靜蓉表示，中央配發的疫苗，預定在15日寄達，若這兩天能提前寄達，規劃14日為住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者與15日為警察等特定對象，一併先行施打。

澎湖 衛生局 AZ疫苗

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