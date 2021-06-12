端午連假雙鐵乘客少 小黃運將嘆「攏嘸客人」

端午連假首日，左營高鐵、台鐵站僅有零星乘客搭乘，相當冷清，連帶影響周邊生意，在站外排班的計程車司機，今天上午也無人搭乘。司機大嘆，若大眾運輸沒人搭，計程車也撿不到乘客；不少司機盼，三級警戒延長，希望這次連假過後別再爆出疫情，更希望疫情早日退去，生活才能好轉。

以往連假、周末，不少計程車周末至少能有3千多元的收入，但受疫情影響，許多計程車生意跌至只剩一成；部分司機原以為端午連假期間，載客率會提升，豈料昨天傍晚6點多排班到深夜12點，幾乎全數「槓龜」，今天上午也無人搭乘。

高雄黃姓計程車司機說，載客25年來，生意從未如此慘澹，且就連左營有雙鐵站的搭乘熱區載客率都不好，其他地區的計程車業者生意一定更差。黃還說，如果大眾運輸沒人搭，計程車也撿不到乘客，再加上民眾擔心群聚，也會選擇自行開車。

吳姓司機說，上午9點到高鐵前排班，等到中午，都還沒有乘客搭乘，且這幾天也只有幾百元收入，甚至連加油錢都不夠，雖然有領到3萬元紓困能補貼生計，但扣除房租、汽車保養、也僅剩一點錢能當生活費。

吳姓司機還說，補助並非長久之計，生活要吃要用也根本不夠，只盼疫情盡快退去，讓生活恢復正常。