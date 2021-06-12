屏東3759名移工都陰性 逾千外籍漁工篩檢今啟動

國內傳出移工群聚染疫事件，考量疫情趨勢和企業需求，屏東縣長潘孟安指示協助廠商完成移工快篩，降低群眾染疫風險，篩檢從6月8日至11日，參加企業快篩廠商共137家，累計快篩3759人，其中19人呈陽性，後送採驗PCR均為陰性；另針對遠洋漁船境外雇用的外籍籍漁工，合期期滿卻因疫情警戒不能入境，縣府今天起在東港安檢所設漁工PCR檢測站，同時解決外籍漁工返鄉的人道需求。

縣府這次辦理移工快篩主要針對聘僱20人以上移工的業者，名單有152家，仍有15家企業未參加，合計聘雇移工人數605人；縣府表示，業者多數認為本身管理妥適，不會有移工外出染疫情事，雖經勸說仍不配合篩檢，未來仍會加強訪查，避免成為防疫破口。

縣府說，這次同時完成轄內聘僱50人以上勞工廠商移工宿舍的訪視，共19家工廠，42處宿舍，發現有部分宿舍每房居住人數過滿、出入沒有管制機制、宿舍未落實防疫紀錄，如體溫、旅遊史、接觸史、群聚等紀錄，都將提供中央流行疫情指揮中心，做為未來強化相關法令規定的參考。

外籍漁工部分，因5月19日起警戒升級，暫緩實施「遠洋漁船境外雇用漁工入境」，但東港鹽埔漁港已有8艘漁船共86人入境，外籍漁工逾半個月不能上岸，合約到期的境外漁工因此滯留船上無法返鄉，不滿情緒爆發，經漁民團體陳情、縣府今天起執行外籍漁工檢疫，PCR檢測為陰性再自主管理7天後放行出境或出海，或可向移民署申請延期停留14天或28天；目前滯留港內外籍漁工約800多人，將由漁會造冊依序安排全面篩檢，以防社區感染。