端節管制減緩車流奏效 屏東大假日必塞路段冷清清

端午3天連假首日，因逢疫情高峰，為避免連續假期間非必要的跨區移動，政府採取國道車流控制與匝道管制、延長儀控紅燈秒數等高強度方式以減緩車流；屏東縣警局交通隊統計，過去每逢大假日必塞的台1線枋寮水底寮路口，今天上午南下各時段的最大車流量，均較去年大假日最大流量減少約三分之二。

縣警局交通隊說，台1線枋寮水底寮路口匯集台17線車流，是往台東和墾丁的必經地，首日南下車潮從上午9時有明顯出現，9時至10時的每小時車流量1060輛，南下最大流量為11至12時的每小時1260輛，相較去年端午連假首日每小時3095輛、 今年清明連假連續兩天單日均近3000輛及三級管制前平常例假日約2400輛，顯示端午連假出遊車流減少。