台商為金孫在金門開口罩工廠 爆紅後是非多還有人冒名

因為不捨上小學的金孫買不到兒童口罩，退休台商陳澤林在上月18日選擇在金門開設口罩工廠，經過將近一個月的摸索調整，目前口罩生產線相當穩定，一天的產量上看5萬個，陳澤林也說，從下週開始就會推出各種花色口罩，本月下旬則是力推兒童與幼幼款的口罩，不僅可以滿足金門在地的需求量，還可以「外銷」到台灣本島。

原本都退休定居在金門的台商陳澤林，因就讀小學的孫子買不到口罩，小朋友一句「阿公，我們自己做」，讓他興起開設口罩工廠的想法，陳澤林笑著說，「重出江湖」的這一個月，真的很辛苦，期間他有2天還忙到沒時間睡覺，但是看到2個孫子開心的表情，覺得甘之如飴，他說，2個孫子也已分別「許願」要做魚跟車子花色的口罩，目前已在設計中，小朋友看到都很喜歡。

「終於快要把欠債還清了」陳澤林笑著說，感謝這一個月來，鄉親的熱情支持與訂購，近期就會把鄉親預定的口罩訂單，全部做好。他也透露，剛開始生產線與尋找工人比較不順，經過這陣子的運作，都已上了軌道，陳澤林說，其實工廠是可以多開夜班生產，但是他不敢，只能請原有的員工加班，因為衛福部的許可字號拿到的時候，台灣疫情就已經出現了，他怕貿然增加新員工，遇到無症狀感染者進工廠，那就太可怕了，畢竟工廠生產的是醫療口罩，防疫的意識必須要超前。

有鄉親曾問他為何不加班生產？陳澤林也強調，不是他不願意增加產量，而是怕出現不可控的情況出現，那就是對金門鄉親不負責任了，畢竟生產優良的口罩，比他賺錢重要，請鄉親們體諒他的心情。

陳澤林的「衛廉口罩廠」經媒體報導，一下子爆紅，他也指出，近期看到網上有人po銷售金門生產的口罩照片，結果賣的是非醫療口罩，也不是衛廉生產的口罩，他也提醒鄉親，目前金門只有他一家是可以生產口罩，「只此一家，別無分號」，請鄉親別受騙。他說，衛廉口罩廠在金門目前只有金城金山路26號有取貨點，也是金門唯一的取貨點，電話311339。