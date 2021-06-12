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「端午不返鄉、不出遊」 墾丁、小琉球住房近零

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東墾丁今年端午節3天連假出現前所未見的近「零住房」，墾丁大街和沙灘空盪盪。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今年端午節3天連假出現前所未見的近「零住房」，墾丁大街和沙灘空盪盪。記者潘欣中／攝影

屏東縣連續4天零確診，全台疫情持續嚴峻，政府疾呼「端午不返鄉、不出遊」，過去大假日近滿房的屏東墾丁和小琉球旅宿業，因業者自主性停歇業並透過各種方式「道德勸退」遊客，今年端午節3天連假出現前所未見的近「零住房」，咬牙苦撐的旅宿業者心中五味雜陳，有業者苦笑，等待疫情趨緩後的觀光再起， 暫不接客是無奈卻必要的選擇，只怕撐不過這關。

防疫警戒升至三級後，屏東離島的小琉球旅宿業者率先發起自主性停業配合防疫，仍有少數遊客一日遊，隨著疫情持續發燒，包括業者和居民透過網路社群道德勸退遊客，在端午連假產生效果；小琉球觀光發展協會理事長許博翰說，小琉球在疫情大爆發時展現「同島一命」的大團結，端午節3天連假出現前所未見的「零住房」，因旅宿業者都是在地人，壓力較輕。

墾丁地區旅宿業者上月中起陸續跟進自主停歇業後，雖有零星非法民宿偷偷營業，但多數業者很自律，甚至有業者自掏搖腰包在路上架設「醫護人員沒日沒夜工作，只為守護台灣。」、「你怎麼好意思出來玩？」的大型看板勸退遊客；這次端節連假，不僅墾丁地區民宿住房近零，在地五星飯店都出現營運以來未曾出現的大假日「零住房」。

房間數400多間、員工近300人的墾丁福華度假飯店總經理張積光說，上月中旬有從疫情熱區南下的住宿旅客在咳嗽，員工顯露擔憂的神情，為了防疫及保護員工健康，上月25日起不接新客入住，並陸續處理延期或勸退，端午連假從原來的8成至全數延期，自主停業期間整修內部、員工分批視訊上課或補休、放年假，度過難關；今年疫情比去年損失更大，政府對員工薪資補貼卻比去年少了近3分之1，讓業者憂心。

墾丁一名五星飯店主管苦笑說，等待疫情趨緩後的觀光再起， 暫不接客是無奈卻必要的選擇，現在大家都在「吃老本」，體質差的就過不了這關，在等待解封的期間，大家藏不住的憂慮是，疫情仍深不見底。

屏東小琉球因旅宿業者自主性停歇業並透過各種方式「道德勸退」遊客，今年端午節3天連假出現前所未見的「零住房」，海邊和街道空盪盪。圖／讀者提供
屏東小琉球因旅宿業者自主性停歇業並透過各種方式「道德勸退」遊客，今年端午節3天連假出現前所未見的「零住房」，海邊和街道空盪盪。圖／讀者提供
屏東墾丁今年端午節3天連假出現前所未見的近「零住房」，墾丁大街和沙灘空盪盪。記者潘欣中／攝影
屏東墾丁今年端午節3天連假出現前所未見的近「零住房」，墾丁大街和沙灘空盪盪。記者潘欣中／攝影
屏東小琉球因旅宿業者自主性停歇業並透過各種方式「道德勸退」遊客，今年端午節3天連假出現前所未見的「零住房」，海邊和街道空盪盪。圖／讀者提供
屏東小琉球因旅宿業者自主性停歇業並透過各種方式「道德勸退」遊客，今年端午節3天連假出現前所未見的「零住房」，海邊和街道空盪盪。圖／讀者提供

疫情 小琉球 連假

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