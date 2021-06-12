疫情讓人擠人噩夢消失 端午連假首日左營雙鐵車站冷清

端午連假首日，受國內疫情升溫影響，加上各縣市政府擔憂人潮跨境移動形成防疫破口，在連假前大力宣導勿跨區移動、返鄉；似乎宣導有成，讓今天上午高鐵左營站、台鐵、捷運都相當冷清，僅有零星乘客搭乘。

高鐵左營站為南部終點站，以往連假一到，各出入站口都可見排隊人潮，且連假人擠人的乘車景象，是不少返鄉人的噩夢；但受疫情影響，各縣市政府擔憂返鄉人潮成為防疫破口，連假前夕，呼籲民眾勿跨區移動，甚至鼓勵退票；高雄市政府也大力宣傳，「不返鄉，不出門，愛護全家人」。

受先前多方宣傳，讓連假首日，左營高鐵站有別於以往，僅有零星的乘客搭乘；站務人員也表示，今天上午到站下車或乘車的民眾並不多，即使乘客進站乘車前或出站後皆需掃描Qrcode，但也沒有出現人潮聚集，也相當守秩序。

從台中乘車返鄉的陳姓男子說，今天搭車乘客異常稀少，這是連假搭車完全不可能出現的景象，整節車廂只有自己一人，彷彿自己包車返鄉，沒有跟太多人接觸也格外安心。

一名乘客說，每周都會從桃園往返高雄，今天連假，反而比平日、周末人還少，也沒有平常搭乘高鐵感受那麼緊繃。

一名從台中返家的男大生，考量疫情緊繃又必須返家，因此乘車時，除了戴上雙層口罩、護目鏡，更戴上面罩，採多重保護措施來確保自身安全；他還說，今天乘車的人不多，就算同一節車廂只有四個人，但防疫還是不能鬆懈。