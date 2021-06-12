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端午連假逢疫情警戒 高雄匝道口塞20分鐘仍上不了國道
端午節連續假日正逢疫情三級警戒，高速公路各匝道入口實施高強度匝道儀控管制，今天在高雄市多處匝道口頻傳塞車，楠梓約200公尺路程就塞了20分鐘也上不了高速公路。
高雄市警交通大隊長張偉中說，因為端午節防疫措施，中央疫情指揮中心要民眾減少移動，才在高速公路匝道實施高強度匝道儀控管制，紅燈秒數加倍，紅燈38秒、綠燈10秒，才無法消化平面道路車流。
今天凌晨台88快速道路接國道1號，就出現嚴重塞車，今天上午除了同路段，另在楠梓、仁武、九如、中正等處交流道，儘管不是上高速公路的車流，也因匝道車流回堵，造成平面道路塞車。
在楠梓匝道附近，鳳楠路與楠陽路口到高速公路匝道口，僅200公尺，車流就至少塞了20分鐘，仍上不了匝道。
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