聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市區國道1號入口湧現車潮 交通局籲民眾減少移動
今天是端午節連假第一天，各匝道路口實施高強度儀控管制，紅燈秒數加倍，不過高速公路中正、九如等主要匝道入口仍湧現車潮，甚至造成周邊平面道路回堵。市府交通局呼籲，疫情警戒尚未解除，市民待在家避免移動，以免增加防疫風險。
為控管返鄉過節車潮，高速公路各入口實施高強度匝道儀控管制，紅燈秒數加倍，一個周期約48秒，號誌時間為紅燈35秒、綠燈10秒、黃燈3秒，員警在各匝道入口管制與疏導車流。
今早交通局透過路口監控即時影像觀察交通情況發現，中正、九如及台88西向接國1等南下或北上入口仍有許多車輛排隊上國道，車輛數目眾多，造成周邊平面道路路口回堵。
交通局呼籲說，希望市民朋友連假期間盡量待在家裡，避免外出跨區大規模移動，「挺過端午才能迎來中秋」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言