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高雄市區國道1號入口湧現車潮 交通局籲民眾減少移動

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市國道1號中正路交流道北上入口處湧現車潮。圖／市府交通局提供
高雄市國道1號中正路交流道北上入口處湧現車潮。圖／市府交通局提供

今天是端午節連假第一天，各匝道路口實施高強度儀控管制，紅燈秒數加倍，不過高速公路中正、九如等主要匝道入口仍湧現車潮，甚至造成周邊平面道路回堵。市府交通局呼籲，疫情警戒尚未解除，市民待在家避免移動，以免增加防疫風險。

為控管返鄉過節車潮，高速公路各入口實施高強度匝道儀控管制，紅燈秒數加倍，一個周期約48秒，號誌時間為紅燈35秒、綠燈10秒、黃燈3秒，員警在各匝道入口管制與疏導車流。

今早交通局透過路口監控即時影像觀察交通情況發現，中正、九如及台88西向接國1等南下或北上入口仍有許多車輛排隊上國道，車輛數目眾多，造成周邊平面道路路口回堵。

交通局呼籲說，希望市民朋友連假期間盡量待在家裡，避免外出跨區大規模移動，「挺過端午才能迎來中秋」。

高雄市國道1號中正路交流道南下入口處湧現車潮。圖／市府交通局提供
高雄市國道1號中正路交流道南下入口處湧現車潮。圖／市府交通局提供

連假 高速公路 車潮

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