東港王爺加持「屏安御守」防疫消費就能拿到

2021年屏東黑鮪魚文化觀光季，因受疫情影響而停辦，原提供大東港地區「消費滿額兌換御守」服務也取消，縣府為提升外帶、線上消費買氣，協助在地業者度過疫情衝擊，將轉由黑鮪魚季活動合作業者贈送，即日起在合作餐廳外帶，或合作伴手禮業者店線上消費，有機會獲得東隆宮王爺加持的「屏安御守」1份，數量有限、送完為止。

今年適逢屏東大東港地區三年一科的迎王，5至7月的黑鮪魚觀光季特別請設計師製作精緻的文創品「屏安御守」做為滿額禮，讓民眾驚豔，上月中旬因疫情停發後，縣府傳播暨國際事務處在東隆宮協助下，由董事長潘慶士循禮向王爺擲筊請示後，昨天將御守送到東隆宮加持過火，祈求王爺保佑平安、健康，在全國疫情嚴竣之際，格外有意義。

傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，每年黑鮪魚季文創商品，搭配滿額兌換活動都深受民眾喜愛，兌換人潮絡繹不絕，也成功帶動在地消費，今年的「屏安御守」圖案設計，以肥美壯碩的黑鮪魚為主角，躍於艷陽灑落的海面上，希望能分享「屏東好好，萬事均安」的祝福。

她說，活動雖因疫情取消，但帶動在地消費的初衷不變，「屏安御守」在東隆宮加持、過火後，就會交給合作的餐廳、伴手禮店使用，希望民眾宅在家期間，能多到東港外帶、或網購，不但可以買到東港好吃的海鮮餐及伴手禮，還可以把王爺加持的屏安御守送到家。

今年黑鮪魚季活動配合餐廳包含東昇餐廳、忠東港海產餐廳、佳珍海產店、大鵬灣新新海鮮等，均提供外帶餐訂購服務，讓疫情期間外帶美味不打折，想吃美味又不群聚；民眾還可透過網路訂購精選福袋，合作商家有味益食品行、仁字號、東大興等，訂購除原先送限量專屬保冷袋外，也加碼贈送屏安御守。