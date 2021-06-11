高雄原民會首創原住民紓困專線 提供族語一對一服務
高雄市原住民事務委員會今天起設立原住民紓困諮詢專線，特別訓練會說阿美族、排灣語的員工，並參考中央及地方政府紓困資訊，以電話進行一對一指引，成為全台首創提供原住民族語及優先服務族人服務，邀請有需求民眾多多利用。
高雄原民會表示，疫情嚴峻，許多產業因此停擺，行政院為此推出「紓困4.0」、高雄市府也提供14類工作者紓困方案，受眾範圍非常大，民眾不知最適合自己的紓困方案，想了解方案內容又不知從何找起，經常至原民會臉書粉專留言詢問。
高雄原民會為此，特別爭取設立原住民紓困專線，安排原民會員工因應族人習慣，以電話方式協助民眾，透過一對一指引及說明，為民眾評估最適合的紓困方案，員工也發現其實民眾會有的問題多是在填資料時有不懂的地方、想了解方案內容，或是適合哪一類紓困方案等。
原住民紓困專線今起設立，已有不少民眾打電話諮詢，原民會表示，為服務族人也另外安排駐點服務員至那瑪夏區、桃源區、茂林區三個原民區的原住民族家庭服務中心、每周一至周五都會區的部分區公所，現場提供諮詢服務，詳細資訊可至高雄原民會臉書粉專查詢 https://www.facebook.com/khhindigenous。
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