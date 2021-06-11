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高雄加開臨海、大發快篩站 拚一周內篩完1.7萬移工
為防範移工群聚感染，高雄市9日起啟動路竹、前鎮及楠梓科技產業園區快篩站。市府經發局表示，明天另啟動大發、臨海兩工業區快篩站，18日前完成全市12園區、1萬7132名移工篩檢。
高雄市總體經濟年產值4.5兆元、工業占55%，全市共有路竹、前鎮、楠梓、永安、本州、仁武、大社、大發、鳳山、林園、臨海與和發等12處科技或工業區。有鑑於苗栗電子廠爆發群聚感染，高雄市啟動科技產業園區快篩計畫。高市府指出，三大科學園區到今天共篩檢4712位，所有檢測都沒有異常。
經發局長廖泰翔指出，全市12園區共規畫5處快篩站，路科（高科）快篩站支援永安、本洲工業區，楠梓支援仁武、大社工業區，大發則協助鳳山、林園工業區及和發產業園區，前鎮加工區、臨海工業區則以區內移工為主。
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