偏鄉旗津國中會考拚「脫C」 學校推閱讀建功鄉親供點心
高雄市旗津國中今年國中會考表現優秀，全校110名考生成績平均提升，讓學校各科總平均正式「脫C」。愛書寫的學生夏育柔寫作測驗拿到6級滿級分，考生作文近8成超過4級分以上，展現學校推動閱讀風氣成果。
旗津國中校長黃火炎說，今年國中會考成績普遍提升，與學校整體讀書風氣提升有關。三年級考生會主動告訴數學老師，請老師利用時間加強數學，寒假時有老師主動幫全班學生複習，晚上時間也有數學老師留下來指導學生。學校今年開辦晚自習時，考量弱勢學生比例高，學校保證只要留下晚自習，學校一律免費提供便當。
今年會考前，黃火炎每晚都留下陪伴晚自習的學生，晚自習結束後，因為旗津道路人煙稀少，公車班次不多，還會與老師分別將學生載往旗津島的兩頭。學校用心辦學，感動許多旗津鄉親，一到晚上，就會有簡餐店主動提供免費便當，也有賣黑輪、泡芙、紅豆餅與麵店店家，主動免費提供學生晚自習點心，
黃火炎說，這些商家都是小本經營，每次親手拿到他們提供考生的點心，內心就是充滿感動，讓學生、老師與支持學校的鄉親，在旗津形成動人的校園風景。
寫作測驗拿到6級滿級分的夏育柔，國一參與校內主辦海洋詩創作，後以原作參加「海洋文化-詩話史讚海洋詩創作」得到特優。國二、三年級持續寫作，新詩與散文都獨樹一格，散文「再」與「融」兩篇長文，刊登於高市青年161期、164期，並以校內作文第一名的佳績，代表學校參加國語文競賽作文比賽。
黃火炎表示，旗津國中將閱讀列為校務發展目標，提出「黃金三角」學校發展策略，鼓勵老師活化教學，提升學生的學習動機，且讓學生勇於嘗試不同的挑戰。學生會考大幅進步，科展連續兩年獲獎，在全國海洋特色課程獲優等，獲選高雄市閱讀標章學校。學生也在各項競賽嶄露頭腳，入選高雄市青年文學獎、總圖徵文優選、數感盃新詩入選全國最多件等。
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