防疫升級物流爆增！每天包裹堆積如山 郵差送件增三成

國內防疫三級警戒延長，因應防疫，民眾採買減少網購增加，隨端午連假將至，貨物爆量，部分貨運服務調整，暫停低溫配送，不少包裹轉為郵寄、快捷，讓許多郵差送貨壓力增加，每天仍須面對堆積如山的包裹，再加上公務車無低溫配送功能，為防止貨品腐爛，送貨宛如跟時間賽跑。

因應國內三級警戒延長，以及端午連假將至，黑貓宅急便、宅配通等物流業者，寄件服務進行滾動調整，除收件總量管制，甚至部分貨運暫停低溫配送服務，因此，部分包裹轉往郵局快捷配送。

端午連假期間，雖然一般包裹送件暫停，但快捷服務並未暫停，陳姓郵差坦言，部分區的包裹皆由同一人配送，面對數量增加，以及公務車並無低溫冷藏的功能，加上車廂溫度偏高，每天送貨就像跟時間賽跑，不只要加緊送件腳步，也擔心農產品、冷凍食品會腐壞。

陳姓郵差說，目前每天的郵件包裹都能清完，但隔天同樣要面對堆積如山的包裹，壓力也不小，如果送不完，也只能申請加班，或向主管反映人力不足。

蔡姓郵差說，疫情期間，送貨量增加約三成，每天下班時間會延後1至2個小時，除送貨量增加，為了防疫與收件人溝通、實聯制、消毒都須花時間，也是工時增加的原因。

高雄郵局副局長梁麗妍表示，自全國防疫升級三級警戒以來，快捷及包裹寄送量明顯增加，其中農特產，如大樹玉荷包，因民營業者停止低溫宅配，故農特產比去年同期增加一倍，雖然數量增加，高雄市快捷、包裹送件的郵務人員共285人，仍使命必達將每天的快捷、包裹郵件清空。