快訊

蔡英文總統首度為本土疫情延燒致歉 承諾竭盡所能全力控制

日經：台積電海外首座晶片封裝廠 考慮設在美國

防疫升級物流爆增！每天包裹堆積如山 郵差送件增三成

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
疫情期間，民眾網購量增加，高雄郵局農特產包裹數量爆增。圖／民眾提供
疫情期間，民眾網購量增加，高雄郵局農特產包裹數量爆增。圖／民眾提供

國內防疫三級警戒延長，因應防疫，民眾採買減少網購增加，隨端午連假將至，貨物爆量，部分貨運服務調整，暫停低溫配送，不少包裹轉為郵寄、快捷，讓許多郵差送貨壓力增加，每天仍須面對堆積如山的包裹，再加上公務車無低溫配送功能，為防止貨品腐爛，送貨宛如跟時間賽跑。

因應國內三級警戒延長，以及端午連假將至，黑貓宅急便、宅配通等物流業者，寄件服務進行滾動調整，除收件總量管制，甚至部分貨運暫停低溫配送服務，因此，部分包裹轉往郵局快捷配送。

端午連假期間，雖然一般包裹送件暫停，但快捷服務並未暫停，陳姓郵差坦言，部分區的包裹皆由同一人配送，面對數量增加，以及公務車並無低溫冷藏的功能，加上車廂溫度偏高，每天送貨就像跟時間賽跑，不只要加緊送件腳步，也擔心農產品、冷凍食品會腐壞。

陳姓郵差說，目前每天的郵件包裹都能清完，但隔天同樣要面對堆積如山的包裹，壓力也不小，如果送不完，也只能申請加班，或向主管反映人力不足。

蔡姓郵差說，疫情期間，送貨量增加約三成，每天下班時間會延後1至2個小時，除送貨量增加，為了防疫與收件人溝通、實聯制、消毒都須花時間，也是工時增加的原因。

高雄郵局副局長梁麗妍表示，自全國防疫升級三級警戒以來，快捷及包裹寄送量明顯增加，其中農特產，如大樹玉荷包，因民營業者停止低溫宅配，故農特產比去年同期增加一倍，雖然數量增加，高雄市快捷、包裹送件的郵務人員共285人，仍使命必達將每天的快捷、包裹郵件清空。

梁麗妍說，疫情期間，雖然郵務量增加，但許多活動因疫情停擺，不少商家優惠券、DM、廣告等一般信件反而減少。

疫情期間，高雄郵差面對堆積如山的包裹，幾乎每天加班送件。圖／民眾提供
疫情期間，高雄郵差面對堆積如山的包裹，幾乎每天加班送件。圖／民眾提供
疫情期間，民眾網購量增加，高雄郵局農特產包裹數量爆增。圖／民眾提供
疫情期間，民眾網購量增加，高雄郵局農特產包裹數量爆增。圖／民眾提供

低溫 郵差 疫情

延伸閱讀

防疫升級物流爆增！郵差憂染疫 盼加速疫苗接種

端午連假防疫不鬆懈 台東縣府火車站啟動快篩

端午連假國道匝道管制 警政署：減少非必要跨區移動

端午連假 澎縣府：不希望鄉親返澎且要採3不原則

相關新聞

金門獲配1萬1200劑AZ疫苗 15日開打將採預約制

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，中央已陸續釋出，金門縣府今日晚間宣布，經縣長楊鎮浯多次向中央流行疫情指揮中心爭取及協調，...

端午連假 澎縣府：不希望鄉親返澎且要採3不原則

疫情延燒，端午連假即將到來。澎湖縣政府表示，不希望鄉親往返台灣、澎湖，若要回來，需遵守全面快篩，採不訪友、不送禮、不聚餐...

日月光高雄廠移工達3500人 安排移工住宿降載、分流

高雄楠梓科技產業園區最大半導體封測廠「日月光高雄廠」因外籍移工達3500名，防疫期間針對場內移工住宿管理，規畫「住宿降載...

端午節不孤單 高市社會局贈弱勢家庭2萬5千顆愛心粽

端午節連假明天開始，受疫情影響，今年不少弱勢家庭還沒收到粽子。高市社會局表示，上月已經收到55個愛心單位或個人捐贈2萬5...

高雄山區紅肉李滯銷 原民會助果農推廣線上行銷

高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，因今年紅肉李顆粒較小，中盤商不願收購，加上行銷活動遇疫情全部取消，造成紅肉李滯銷，高...

乾旱、豪雨、物流塞車三重夾擊 紅肉李果農欲哭無淚

高雄那瑪夏和桃源區種植紅肉李的果農，今年是最慘的一年，先前因乾旱，果粒偏小，廠商收購意願低，這陣子進入採收尾聲，又連逢大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。