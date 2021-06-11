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金門縣獲配1.12萬劑AZ疫苗 15日起施打

中央社 / 金門縣11日電

金門縣政府今天表示，獲1萬1200劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，預計明天到貨，15日起由衛生福利部金門醫院等9家合約院所提供接種服務。

金門縣衛生局晚間和中央舉行新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗接種作業推行協調視訊會議，由行政院秘書長李孟諺主持。

縣府會後表示，9家合約院所分別是衛福部金門醫院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所及吾家內心情診所。

衛生局說，為使疫苗有效利用，避免浪費，同時避免群聚，所有合約院所採「預約制」電話掛號；金門也將辦理社區大型接種站，提升接種比率。

此外，住宿型機構住民及照護人員、洗腎患者將由金門醫院及傅仰賢診所列冊，直接在機構及診所提供接種服務，住民及洗腎患者免預約，大同之家、松柏園及福田家園將由金門醫院在機構內提供接種服務、洗腎患者將由金門醫院及傅仰賢診所接種；社區中重度失能者（失能等級為7、8級者），將以造冊方式，由金門醫院醫療團隊到宅施打。

縣府表示，依中央規定接種順序同時開放「第一類到第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」公費接種對象及已公費接種第1劑疫苗且間隔10到12週後，須接種第2劑者（醫護為優先）。只要符合上述身分，無論戶籍地及工作地，都需提供民眾預約接種，不受戶籍地限制，避免人員流動。

金門 衛生局 疫苗

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