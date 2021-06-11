金門獲配1萬1200劑AZ疫苗 15日開打將採預約制

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，中央已陸續釋出，金門縣府今日晚間宣布，經縣長楊鎮浯多次向中央流行疫情指揮中心爭取及協調，此次獲配1萬1200劑疫苗，預計明天到貨，6月15日開始接種疫苗，為避免群聚，將採預約制。

金門縣府今天表示，此次中央配送量是以第一類至第三類接種對象未接種數之60%、 第五類中住宿型機構照護人員及住民之60%（離島為80%）、第五類中洗腎患者及第六類75歲以上長者之27%為配送基準（離島為90%）。也就是說，在本縣積極爭取下，住宿型機構照護人員及住民以八成人數配撥、洗腎患者及75歲以上長者以九成人口數配撥，也就是此3類對象群，可覆蓋比率高。

縣府也說，為加速疫苗接種速度，下周起金門也將有8家合約院所提供接種服務，包含金門醫院院本部及烈嶼院區、5鄉鎮衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所及吾家內心情診所。該疫苗屬多劑型疫苗，1瓶可接種10至11人，為使疫苗有效利用，避免浪費，及避免群聚，所有合約院所皆採「預約制」利用電話掛號，部立金門醫院亦使用網路掛號預約。同時，金門也將設社區大型接種站，提升接種比率。

此外，住宿型機構住民及照護人員、洗腎患者將由金門醫院及傅仰賢診所列冊，直接於機構及診所提供接種服務，因此，住民及洗腎患者免預約。包括大同之家、松柏園及福田家園將由衛生福利部金門醫院於機構內提供接種服務、洗腎患者將由衛生福利部金門醫院及傅仰賢診所進行接種。社區中重度失能者(失能等級為7、8級者)，將以造冊方式由衛生福利部金門醫院醫療團隊到宅施打。

縣府也提醒，依中央規定之接種順序同時開放「第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者」、「住宿式長照機構工作人員及住民」、「洗腎患者」及「75歲以上長者」COVID-19公費接種對象以及已公費接種第一劑疫苗且間隔10-12週後，需接種第二劑者(醫護為優先)。只要符合上述身分，無論戶籍地點及工作地點，皆需提供民眾預約接種，不受戶籍地之限制，避免人員之流動。縣府也會視中央流行疫情指揮中心提供之疫苗期程、數量、優先接種對象接種情形及國內外疫情現況隨時滾動調整開放接種對象。依中央規定符合接種疫苗之對象，以在居住地進行接種，而非以戶籍地。