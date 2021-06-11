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屏縣獲撥2.9萬劑疫苗 15日啟動48處注射站開打

中央社 / 屏東縣11日電

屏東縣政府今天表示，台灣獲日本捐贈的AZ疫苗，屏東縣獲撥2萬9000劑，15日起將在全縣33個鄉鎮市、48處注射站開打。

屏東縣政府今天下午4時許接獲中央流行疫情指揮中心的通知，獲撥補2萬9000劑疫苗，縣長潘孟安表示，他了解民眾迫切想打疫苗的意願，但仍必須依指揮中心規劃的接種順序。

潘孟安表示，最受關注的75歲長者部分，將以滿85歲以上長者為優先，有1萬5664人，接到村里長或村里幹事通知再前往施打，不要貿然闖入影響施打秩序。

潘孟安表示，屏東縣早已規劃疫苗接種計畫及地點，除了這48處注射站，未來視中央疫苗撥補數量，將陸續開放已備妥的10個速打站與合約診所，請鄉親等待，縣府會盡全力爭取疫苗，讓符合資格的鄉親安心接種。

縣府表示，48處施打疫苗地點，包括1間大型快打站屏東縣立體育館、14家專責醫院屏基、部立屏醫、枋醫、寶建、恆基、東港安泰、高榮分院、恆旅、潮州安泰、輔英、大新、國仁、國軍分院和南門醫院；還有33鄉鎮市衛生所（僅萬丹鄉在萬丹國中）。

縣府表示，15日開打的對象，在醫事人員部分，14家專責醫院醫事人員在服務醫院施打，其餘在服務院所所在地的衛生所就近施打，預計3130人。

另外，第2類的第一線防疫人員預計1016人；第5類機構、社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者預計9760人。

屏東縣政府 AZ疫苗 衛生所

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