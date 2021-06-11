恆基醫院啟動行動電話亭 助偏鄉長輩視訊外地家人

新冠肺炎疫情升溫，許多位於偏鄉部落的長輩擔心在外工作子女的健康，恆春基督教醫院的醫療巡迴啟動行動電話亭，協助長輩與外地家人視訊，一解思親之苦。

恆基長年在恆春半島的偏鄉部落定期醫療巡迴，即便新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，恆基仍堅守崗位，醫療照顧不止步。

面對全國疫情3級警戒後的醫療巡迴，恆基醫巡團隊也迅速做出調整，除了在據點看診外，更走進長輩家中逐戶訪視、送藥及防疫宣導，過程中發現不少長輩們面帶愁容。

醫巡團隊主責醫師顏簡美珠表示，詢問結果，發現長輩們除了擔心疫情，更為在外縣市工作的兒女們擔憂。

恆基決定在端午前夕，啟動行動電話亭，今天進入滿州鄉九棚村，為沒有手機、眼睛不方便或不識字的長輩們以「視訊及電話」傳遞想念的聲音，讓在外地工作的兒女們安心。

不善用視訊與電話的長輩們，在恆基行動電話亭中，盡可能地把臉擠在長方形小小的螢幕裡，或大聲喊出關心的問候「吃過早餐了嗎？」「身體還好嗎？」每通電話都是滿滿的愛與思念。

白姓村民帶著母親，即時撥電話給位在台北的妹妹。恆基人員表示，撥通電話的那刻，阿嬤眼中充滿期待與思念，在視訊電話中彼此叮嚀，白先生讚許恆基端午報「家」音活動「真的是太溫暖了、非常貼心！」

除就醫的患者外，往年端午節恆基附設恆愛護理之家常有家屬會前往同慶佳節，但隨著疫情越來越嚴峻，住民長輩們已經很久沒有看到家人，護理師們也利用視訊，讓長輩與家人視訊互相問候。

恆基院長黃健榮表示，從部落的村子到恆春鎮上的恆基醫院還有一段距離，長輩不適合舟車勞頓，且子女大多不在身邊，交通就醫困難，醫療巡迴不能說停就停，而行動電話亭在疫情中，透過視訊與電話傳情，讓長輩開心、家屬安心。