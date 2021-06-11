快訊

皆是首例 疑似接種AZ死亡、接種莫德納送ICU觀察

高市第一階段87歲以上老人優先接種！里長挨家送通知書

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市府公布首波高齡長輩接種日。圖／高市府衛生局提供
高雄市府公布首波高齡長輩接種日。圖／高市府衛生局提供

75歲以上長者將從6月15日開始接種疫苗，高雄市府已宣布會從最高年齡層到次高年齡層的方式施打，第一階段是民國23年12月31日前出生的87歲以上長者。各區里長表示，已接到87歲以上的長輩名單，正陸續送出通知書，不方便出門的老人，會協助他們到接種地點。

高雄市衛生局表示，關於75歲以上的老人施打疫苗，因75歲以上長者人數眾多，所以採取的是不同年齡層分流，從最高年齡層到次高年齡層的方式，所以第一梯次打得是民國23年12月31日前出生的87歲以上長者，然後是80歲以長長者，然後是75至79歲長者。分流施打會透過各地設站，透過通知有資格施打的對象，在一定的時間、一定的地點接種，偏遠地區會有專車接送，為長者提供最佳的服務。

高雄市鼓山區龍水里長初學霖表示，龍水里75歲以上長者約1000人，目前市府已先轉下87歲以上長者名單，有158人。「我會挨家挨戶送通知書，以確認對方有收到。」

湖內區公館里長林蘇麗雲說，已經開始送達通知書，有的家裡沒人，會再走第二次。湖內的接種地點在慈濟宮，如果長輩無法自己前往，市府也會安排車輛來接送，方便老人接種疫苗。許多75歲以上的里民也來電詢問可時可以找到疫苗？她都請老人家靜候通知：不能插隊啦！市府有造冊，會依次施打。

小港區鳳興里長洪富賢表示，里內有22位87歲以上長者，有的是籍在、人不在，也有在安老院的，有的已在安老機構接種，如果還沒的，就看家屬是否決定要帶長輩參加這次定時、定點接種。

新冠疫苗

延伸閱讀

基隆75歲以上長者不必預約 林右昌：等疫苗到27處開打

日本來的AZ疫苗 侯友宜：15日起5天三類陸續施打

國產疫苗能否混打他種疫苗？ 衛福部：要再臨床實驗

新竹市疫苗下周這4類人先開打 將發通知單給長者

相關新聞

乾旱、豪雨、物流塞車三重夾擊 紅肉李果農欲哭無淚

高雄那瑪夏和桃源區種植紅肉李的果農，今年是最慘的一年，先前因乾旱，果粒偏小，廠商收購意願低，這陣子進入採收尾聲，又連逢大...

巡佐染疫全所員警隔離出關 小港分局大林所重啟大門

高雄市警小港分局大林派出所因1名巡佐染疫，22名員警及工友全部居家隔離，隔離結束「出關」重返崗位，高雄市警察局長黃明昭即...

稽查員一走口罩就拉下 鳳山肉品市場人員被蒐證舉發

三級警戒，要求全民外出戴口罩，但高雄市鳳山肉品市場傳有多名工作人員未依規定，被民眾蒐證後打市府1999專線檢舉，農業局已...

影／環保巡守小尖兵立大功 屏東查獲農地棄置廢棄物

屏東縣政府環保局昨天中午接獲巡守隊通報，有載運廢棄物大貨車在東港溪高灘地附近空地傾倒廢棄物，環保局偕同潮州警方稽查，當場...

高市第一階段87歲以上老人優先接種！里長挨家送通知書

75歲以上長者將從6月15日開始接種疫苗，高雄市府已宣布會從最高年齡層到次高年齡層的方式施打，第一階段是民國23年12月...

日月光高雄廠移工達3500人 安排移工住宿降載、分流

高雄楠梓科技產業園區最大半導體封測廠「日月光高雄廠」因外籍移工達3500名，防疫期間針對場內移工住宿管理，規畫「住宿降載...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。