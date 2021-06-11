高市第一階段87歲以上老人優先接種！里長挨家送通知書

75歲以上長者將從6月15日開始接種疫苗，高雄市府已宣布會從最高年齡層到次高年齡層的方式施打，第一階段是民國23年12月31日前出生的87歲以上長者。各區里長表示，已接到87歲以上的長輩名單，正陸續送出通知書，不方便出門的老人，會協助他們到接種地點。

高雄市衛生局表示，關於75歲以上的老人施打疫苗，因75歲以上長者人數眾多，所以採取的是不同年齡層分流，從最高年齡層到次高年齡層的方式，所以第一梯次打得是民國23年12月31日前出生的87歲以上長者，然後是80歲以長長者，然後是75至79歲長者。分流施打會透過各地設站，透過通知有資格施打的對象，在一定的時間、一定的地點接種，偏遠地區會有專車接送，為長者提供最佳的服務。

高雄市鼓山區龍水里長初學霖表示，龍水里75歲以上長者約1000人，目前市府已先轉下87歲以上長者名單，有158人。「我會挨家挨戶送通知書，以確認對方有收到。」

湖內區公館里長林蘇麗雲說，已經開始送達通知書，有的家裡沒人，會再走第二次。湖內的接種地點在慈濟宮，如果長輩無法自己前往，市府也會安排車輛來接送，方便老人接種疫苗。許多75歲以上的里民也來電詢問可時可以找到疫苗？她都請老人家靜候通知：不能插隊啦！市府有造冊，會依次施打。

小港區鳳興里長洪富賢表示，里內有22位87歲以上長者，有的是籍在、人不在，也有在安老院的，有的已在安老機構接種，如果還沒的，就看家屬是否決定要帶長輩參加這次定時、定點接種。

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