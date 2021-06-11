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日月光高雄廠移工達3500人 安排移工住宿降載、分流

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄楠梓科技產業園區「日月光高雄廠」因外籍移工達3500名，於外籍宿舍設置篩檢站，預計15日前全數完成篩檢。圖／日月光高雄廠提供
高雄楠梓科技產業園區「日月光高雄廠」因外籍移工達3500名，於外籍宿舍設置篩檢站，預計15日前全數完成篩檢。圖／日月光高雄廠提供

高雄楠梓科技產業園區最大半導體封測廠「日月光高雄廠」因外籍移工達3500名，防疫期間針對場內移工住宿管理，規畫「住宿降載、分艙分流、移動管制」，隨時比對在宿與出勤人數、非上班時間不得外出，避免群聚出現防疫破口。

日月光高雄廠表示，配合中央、高雄市政府防疫政策，上月已在宿舍進行門禁管控、上下班分流，實施宿舍到公司「點對點生活模式」，本月7日起於外籍宿舍設置篩檢站，預計15日前全數完成全體外籍移工快篩作業，目前受檢測員工皆是陰性。

日月光高雄廠表示，廠內外籍移工分別住在鄰近公司的2間大型宿舍，為進行宿舍降載，與高雄市區旅館業者一周內完成簽訂移工安心旅館，10日搬遷前舉辦近10場說明會釋疑，預計13日前完成第一階段500名移工分流住宿，上下班也以「專車點對點接駁」方式，避免群聚與接觸。

高雄廠表示，各棟移工安心旅館皆安排宿舍管理師、駐點翻譯、安管人員等共12人統籌管理，並有樓長維持各樓層防疫規定，統整住宿回饋與需求，期間員工不得變動住宿地點、隨時比對在宿與出勤人數，非上班時間不得外出，並每日監測健康狀況，有任何異常立即依規定通報等。

高雄廠強調，日月光以員工角度出發，重視移工的個人感受，旅館生活比照公司宿舍，統一配送菲式口味餐點，更額外給予每餐35元餐食補助、設置臨時福利社、協助生活用品代收與代購等，安心旅館費用全數由日月光支付，此外也提供移工每人每月1千元減免津貼，不定時贈送飲料、點心與抽獎活動。

高雄楠梓科技產業園區「日月光高雄廠」因外籍移工達3500名，於外籍宿舍設置篩檢站，預計15日前全數完成篩檢。圖／日月光高雄廠提供
高雄楠梓科技產業園區「日月光高雄廠」因外籍移工達3500名，於外籍宿舍設置篩檢站，預計15日前全數完成篩檢。圖／日月光高雄廠提供

移工 宿舍 工安

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