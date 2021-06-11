聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午節不孤單 高市社會局贈弱勢家庭2萬5千顆愛心粽
端午節連假明天開始，受疫情影響，今年不少弱勢家庭還沒收到粽子。高市社會局表示，上月已經收到55個愛心單位或個人捐贈2萬5千顆粽子，陸續分送31個兒少單親等機構據點及弱勢家庭、獨居長輩，讓弱勢民眾感受暖心端午節。
疫情嚴峻，各界不斷呼籲民眾不要移動，連假避免返鄉陪長輩過端午。過去不少社區志工會包愛心粽分贈弱勢家庭，今年因疫情無法群聚，許多社區都取消包粽活動，僅少數社區包粽分享長輩。
社會局指出，杉林區的新和社區發展協會，以往都是邀請社區長輩一起包粽子，但今年因為防疫不能群聚，不過仍有少數志工到社區包粽送給長輩享用；社會局派員送粽子，讓弱勢民眾感受端午節有人關懷。
局長謝琍琍表示，感謝這些捐贈愛心粽的個人和團體，在疫情期間，一樣讓愛延續不中斷，尤其沒有人陪伴過節的獨居長輩們，也能感受社會關懷、開心過端午。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言