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端午節不孤單 高市社會局贈弱勢家庭2萬5千顆愛心粽

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
社會局派員送粽子，讓獨居長輩感受關懷。圖／社會局提供
社會局派員送粽子，讓獨居長輩感受關懷。圖／社會局提供

端午節連假明天開始，受疫情影響，今年不少弱勢家庭還沒收到粽子。高市社會局表示，上月已經收到55個愛心單位或個人捐贈2萬5千顆粽子，陸續分送31個兒少單親等機構據點及弱勢家庭、獨居長輩，讓弱勢民眾感受暖心端午節。

疫情嚴峻，各界不斷呼籲民眾不要移動，連假避免返鄉陪長輩過端午。過去不少社區志工會包愛心粽分贈弱勢家庭，今年因疫情無法群聚，許多社區都取消包粽活動，僅少數社區包粽分享長輩。

社會局指出，杉林區的新和社區發展協會，以往都是邀請社區長輩一起包粽子，但今年因為防疫不能群聚，不過仍有少數志工到社區包粽送給長輩享用；社會局派員送粽子，讓弱勢民眾感受端午節有人關懷。

局長謝琍琍表示，感謝這些捐贈愛心粽的個人和團體，在疫情期間，一樣讓愛延續不中斷，尤其沒有人陪伴過節的獨居長輩們，也能感受社會關懷、開心過端午。

今年共有愛心團體或人士捐贈2萬5千顆粽子。圖／社會局提供
今年共有愛心團體或人士捐贈2萬5千顆粽子。圖／社會局提供

疫情 粽子 愛心

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