高雄山區紅肉李滯銷 原民會助果農推廣線上行銷

高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，因今年紅肉李顆粒較小，中盤商不願收購，加上行銷活動遇疫情全部取消，造成紅肉李滯銷，高雄市原住民事務委員會為協助果農，轉為線上推廣行銷，目前銷售有成，果農陸續接獲不少訂單。

高雄原民會表示，每年五、六月為紅肉李產季，但因去年雨量少，紅肉李顆粒較小，盤商要做副產品不願收購，又因疫情紅肉李推廣活動、市集全部取消，進而出現滯銷狀況，紅肉李一旦成熟容易變軟，不易久放，因此原民會與高雄市農業局、桃源及那瑪夏區公所合作，協助進行線上行銷。

原民會宣傳指出，高雄紅肉李甜度高且為自然栽培，富含維生素B群及花青素，有助於脂肪代謝，是盛夏的最佳果品，居家防疫期間，民眾可手作紅肉李創意飲品及醃漬品，還能做果醋、酵素，為生活增添樂趣，增進親子間的感情。