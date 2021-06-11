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高雄山區紅肉李滯銷 原民會助果農推廣線上行銷

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，果農進行品質篩選、裝箱。圖／高雄原民會提供
高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，果農進行品質篩選、裝箱。圖／高雄原民會提供

高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，因今年紅肉李顆粒較小，中盤商不願收購，加上行銷活動遇疫情全部取消，造成紅肉李滯銷，高雄市原住民事務委員會為協助果農，轉為線上推廣行銷，目前銷售有成，果農陸續接獲不少訂單。

高雄原民會表示，每年五、六月為紅肉李產季，但因去年雨量少，紅肉李顆粒較小，盤商要做副產品不願收購，又因疫情紅肉李推廣活動、市集全部取消，進而出現滯銷狀況，紅肉李一旦成熟容易變軟，不易久放，因此原民會與高雄市農業局、桃源及那瑪夏區公所合作，協助進行線上行銷。

原民會宣傳指出，高雄紅肉李甜度高且為自然栽培，富含維生素B群及花青素，有助於脂肪代謝，是盛夏的最佳果品，居家防疫期間，民眾可手作紅肉李創意飲品及醃漬品，還能做果醋、酵素，為生活增添樂趣，增進親子間的感情。

原民會表示，工作人員製作宣傳圖卡、創意飲品食譜，分享在原民會臉書粉專、官網、instagram等平台上，並提供網購、宅配、電話預約等訂購方式，也由農會主委等一級主管認購，目前行銷有成，果農陸續消化訂單，桃源區公所紅肉李銷售已進入尾聲，民眾如想購買也歡迎訂購。

高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，高雄原民會邀民眾線上購買。圖／翻攝自高雄原民會臉書粉專
高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，高雄原民會邀民眾線上購買。圖／翻攝自高雄原民會臉書粉專
高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，高雄原民會邀民眾線上購買。圖／高雄原民會提供
高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，高雄原民會邀民眾線上購買。圖／高雄原民會提供
高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，高雄原民會邀民眾線上購買。圖／高雄原民會提供
高雄那瑪夏區、桃源區紅肉李產季來臨，高雄原民會邀民眾線上購買。圖／高雄原民會提供

疫情 那瑪夏

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