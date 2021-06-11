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避免傳統市場成防疫破口 屏府發放防護面罩

中央社 / 屏東縣11日電

端午節連假前夕，為了避免採買人潮湧向傳統市場，成為新冠肺炎防疫破口，屏東縣政府今、明兩天派員在曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港傳統市場發放防護面罩。

縣府人員今天到傳統市場發放時，攤商們都相當欣喜，有年紀較長的攤商紅了眼眶說「就是在找這個，不知道要去哪裡買」，攤商多表示，他們為了糊口不得不出來做生意，每天要面對不同的人，心中其實很不安。

縣長潘孟安指出，市場是防疫圍堵的關鍵戰區，重要程度甚至不低於第一線醫護人員，防疫物資珍貴有限，由於市場攤商是其他縣市確診案例的熱區，這次鎖定曾有確診足跡熱區的屏東、內埔、潮州、東港市場攤商進行發放，感謝攤商配合配戴，一起堅固屏東防疫網。

縣府表示，這次發放的防護面罩是募集而來，包括慈濟基金會捐贈4000個、立委周春米引介𡘙師傅企業5000個，及屏東縣佛教會捐贈1300個，共計1萬300個防護面罩。

縣府呼籲民眾，前往傳統市場持續進行自主分流採購運動，依身分證字號尾數分流採購，尾數單數的人，一、三、五、日採買，尾數雙數的人二、四、六採買，少去多買，買好就走。

縣府表示，已要求各鄉鎮市公所加強稽查所轄市場，更要每天消毒，這波疫情重創攤商業績，縣府已請鄉鎮市公所免收各公有市場租金、清潔費3個月，由縣款直接補貼，減輕基層的負擔。

屏東縣政府 傳統市場 東港

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