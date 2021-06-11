金湖飯店搶攻外帶外送市場 星級美食主廚餐盒百元有找

為配合政府防疫措施，目前全國的各餐飲業都只能做外帶或外送，為了搶外帶市場，昇恆昌金湖飯店特別推出超過百樣的經典好菜，民眾只要一通電話就能送到家，同步推出精心設計的「宅家獨享」單人套餐、「宅家饗宴」多人合菜與「宅家飲茶」港點好料，宅在家安心防疫的同時，也能輕鬆享用星級飯店美味！

連續幾天金城的北鎮廟前都有人排隊？原來是等著領預訂便當的顧客，有排隊的民眾就說，想來品嚐星級的美味便當，且聽說百元有找，算是非常經濟實惠。

金湖飯店表示，此次推出「宅家獨享」單人餐與「宅家饗宴」多人合菜，由主廚精心設計全新菜單，不僅豐富多樣化又兼顧營養均衡，「宅家飲茶」集結多樣經典的港式點心，大大滿足老饕挑剔的味蕾；熱銷招牌菜櫻桃片皮鴨三吃團購券限量販售中，6月30日前售完為止。

其中個人獨享套餐，主打滋補強身，6道菜只要300元，讓你一個人也能大滿足，強調均衡營養量身打造鷹嘴豆咕咾肉、菌菇蟲草時蔬、堅果炒蝦球花枝等全新菜色，吃巧又吃飽。

「宅家饗宴」適合4至6人闔家分享，每日前五組預定還加贈晶瑩水果一盤，4人合菜內含酸甜有勁糖醋咕咾肉、Q嫩多汁古早味蔥油黃金雞等；6人合菜不僅有橙汁燒排骨、烤鴨三拼，還有獨門功夫沙茶粉絲蝦蟹煲，盡情享受海陸大餐。

「宅家飲茶」則精選18道港點好料，A、B兩種組合特惠價只要1000元，讓你宅在家也能大啖港式點心；「主廚私房料理」嚴選金湖飯店最受歡迎的川式水煮牛、藤椒酸菜魚，6月13日即將推出魚香肉香茄子煲、香芋豆豉排骨、金磚豉汁蒸鳳爪、宮保雞丁、香草番茄豬肋排及芥末椒鹽小章魚等私房菜，每道特價199元，好菜輕鬆上桌。

還有飯店知名招牌菜-櫻桃片皮鴨，可作為片皮鴨、酸菜鴨架鍋及香茜炒鴨絲一鴨三吃，脆香澄黃的鴨皮裹上蔥白蘸甜麵醬，絕對是必點必吃，6月30日前推出超優惠團購券，每本30張只要41400元，平均一張只要1380元，相當於原價66折，數量有限，售完為止。