端午防疫暫不返鄉 恆基視訊探親解思念苦

政府鼓勵端午連假配合防疫暫不返鄉，偏鄉長輩對家人無法團聚有失落感，恆春基督教醫院今天貼心在大廳設行動電話亭，為長者開辦「視訊探親」外，同時幫護理之家的長輩與外地兒孫「報家音」，用零距離的手機視訊傳遞溫馨的祝福和聲音，一解端節無法與遠在外地家屬團圓的思念苦。

恆基醫巡團隊主責醫師顏簡美珠最近發現， 不少長輩們面帶愁容，除了擔心疫情，更為在外縣市工作的兒女們擔憂，為了防疫，他們要兒孫端午節不要回家，語氣裡充滿著無奈與不捨；恆基得知後決定在端午前夕開辦「報家音」，用視訊助長者傳遞想念的聲音。

帶母親到恆基看診的白姓民眾，今早看到恆基行動電話亭給予肯定，帶著母親即時撥給住台北市的妹妹，恆基同仁撥通電話的那刻，看見阿嬤眼中充滿期待與思念，在視訊電話中彼此叮嚀傳情，讚許恆基端午報家音活動「真的是太溫暖了、非常貼心！」

在就醫患者外，往年端午節恆基附設恆愛護理之家常有家屬來陪長者慶佳節，隨著疫情越來越嚴峻，住民已經好久沒有看到家人了，護理師今天當起阿公阿嬤的接線生，為他們聯繫家人；長者大聲喊出關心的問候「吃飽了？」、「身體還好？」，每通電話都是滿滿的愛與思念，都一解「想見卻不能見」的苦。